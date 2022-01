Jake Stormoen: “Desde pequeño he sido fanático de la ciencia ficción y el fantasy”

Los domingos a las 23, en SyFy, puede verse la temporada final de The Outpost, en la que Jake Stormoen encarna al Capitán Garret Spears. Este multimedio se entrevistó con él para saber más de la despedida de esta serie fantasy, con miles de seguidores en el mundo.

—¿Cuál era tu relación con el fantasy antes de participar en este tipo de series?

—No sé cómo llegué a ser tan afortunado, tal vez por eso sigo trabajando con Arrowstorm Entertainment, creadores de la serie, con quienes cada tanto hacemos cosas, además de que son amigos. Desde pequeño he sido muy fanático de la ciencia ficción y el fantasy, más del fantasy, con Calabozos y Dragones a la cabeza, magos, hechizos; y creo que no solo es que me gusta, sino que lo amo, crecí con esto. De hecho ahora también puedo trabajar con Calabozos y Dragones. Puse mi voz en videojuegos de fantasy, me sumergí en estos mundos porque no podemos vivir en ellos. Fui muy afortunado de poder seguir trabajando en estos shows y espero que esto continúe. Vamos a ver qué pasa.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar al Capitán Garret?

—Garret tiene un viaje increíble: empieza de una manera y va atravesando todo, y lo que creía que era verdad se pone patas arriba una y otra vez. Eso es muy divertido para interpretar, aunque es también un desafío, no es fácil. Para un personaje que viene de un origen noble y busca hacer el bien, te ponés la vestimenta y ya te dan ganas de encarnarlo.