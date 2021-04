Javier Van de Couter presenta una historia potente en cines

Una de las grandes ganadoras del 22 Bafici, Implosión de Javier Van de Couter, llega a las salas con su relato, híbrido entre ficción y documental, sobre la tragedia ocurrida hace tiempo en Carmen de Patagones. Dos de sus protagonistas encarnan en el relato a dos jóvenes ávidos por buscar respuestas a lo acontecido. Diario Hoy dialogó con el director para saber detalles del filme que hoy llega a cines.

—¿Cómo surgió la idea de que Pablo y Rodrigo fueran parte del filme?



—Cuando ocurrió la tragedia no estaba allí, pero como soy de ahí obviamente me movilizó. Quedamos todos consternados, pero no pensé inmediatamente en hacer una película para nada. Primero hubo que salir de ese momento y cuando las ideas se empezaron a acomodar, intenté hacer un registro documental, viendo cómo involucrarme cinematográficamente para entender por qué eso pasó allí, como una anatomía del odio. Esa era mi idea en un principio, pero me di cuenta que no estaba preparado porque mi lenguaje es la ficción, y muchos años después, cuando me senté a escribir mi segunda película no me podía sacar esto de la cabeza. No podía sacarme a Pablo y Rodrigo de la cabeza. Me entrevisté con la familia, y hablé con ellos, que me parecieron magnéticos y con Anahí Berneri, que pensamos en la película, le dije que eran muy interesantes ellos hoy. Ese fue el primer viaje, y después invitarlos a que sean protagonistas. Se ubicaron en ese lugar, y no fue fácil convencerlos para que lo hagan, el proceso duró cinco años, largo y enriquecedor, no estaba apurado en hacer la película.

—¿Fue complicado interrelacionar ideas previas sobre el proyecto y el trabajo con ellos?



—Fue cambiando todo el tiempo, creo que es el guion que más veces escribí, cambió el final, rodé tres distintos, cambió el comienzo, la escena inicial se filmó tres veces, parece que fuera una sola secuencia pero se grabó en tres años distintos. Para cuidarlos a ellos también, porque la ficción es distinta al documental, y si había una escena o acción que no sonaba cierta en ellos, la cambiábamos. En el camino fuimos entendiendo de lo que estábamos hablando, qué estábamos contando, y ahí surgieron cambios, por ejemplo. En el ir y venir escribíamos y tirábamos un montón.

Más estrenos

EL MAURITANO

Inspirada en Diario de Guantánamo de Mohamedou Ould Slahi, que permaneció 14 años encarcelado en Guantánamo tras los ataques del 11 de septiembre, acusado de su vinculación con ellos, el relato cuenta el derrotero de este hombre y los inagotables esfuerzos de Nancy Hollander por sacarlo de allí. Jodie Foster encabeza de una manera única el elenco (ganó el Globo de Oro por el rol). Cining Cinemark Hoyts.

PINOCHO

Olvídense de todas las versiones anteriores que vieron del clásico cuento infantil. Aquí Mateo Garrone reinventa la historia con una mirada nostálgica y oscura sobre el muñeco de madera que se convierte, dolorosamente, en niño y luego en adulto. Sin concesiones, sin traicionar al espíritu original, pero logrando trascender la pantalla con dosis exactas de aventura y entretenimiento, aunque sin perder su firma autoral.