Jennifer López y Ben Affleck, directo al altar

De forma reciente, la cantante Jennifer López recibió una propuesta más que interesante por parte de su novio, el actor Ben Affleck.

Sucede que los tortolitos volvieron a darse una chance en el amor y a la brevedad iniciaron una convivencia en una casa que adquirieron de forma conjunta.

Además, él le propuso casamiento y le regaló un anillo de diamantes para tales fines.

La noticia fue brindada por la cantante, que publicó la hermosa anécdota a través de un video sus redes sociales, donde escribió: “Tengo una historia realmente emocionante y especial para compartir. El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (tomando un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Fue totalmente inesperado. Entró mi amor, entró Ben y se arrodilló y dijo algunas cosas que nunca olvidaré, sacó un anillo y dijo: ¿Te casarías conmigo?, y fue el momento más perfecto. Me dio un anillo y me dijo que es un diamante verde. Significa mucho cuando alguien piensa en ti y te ama y te ve”.

Asimismo, prosiguió: “Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo. Literalmente, me quedé sin palabras y él dijo: ¿Es un sí? Entonces dije: ¡Sí, por supuesto que es un sí!. Estaba sonriendo tan grande y las lágrimas caían por mi rostro, porque me sentía tan increíblemente feliz y completa. No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado. Solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro”.

Por último, Jennifer expuso: “Me siento muy afortunada. No es frecuente que tengas una segunda oportunidad en el amor verdadero”.