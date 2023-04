Jeremy Renner habló por primera vez luego de su grave accidente

Jeremy Renner no se olvidará nunca más el primer día del 2023. Esto es porque desgraciadamente ese día sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida: fue arrollado por una máquina quitanieves, lo que le generó una hemorragia en la pierna (por la que perdió una gran cantidad de sangre), la fractura de 30 huesos, además de un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas, que lo llevaron a atravesar varias operaciones y una larga estadía en el hospital en terapia intensiva.

Pues bien, durante todos estos meses, el reconocido actor de Hollywood puso todas sus fuerzas, junto a su familia y amigos, en poder recuperarse y poder acercarse lo máximo posible a la vida que tenía antes del triste suceso. Él mismo, siempre que pudo, fue compartiendo algunas imágenes y sensaciones de cómo estaba transitando la recuperación. Así las cosas, se conocieron algunos fragmentos de una emotiva entrevista en la que Renner cuenta en profundidad mucho de lo sucedido.

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista es cuando el actor dice: “Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”. Y contó que tuvo que someterse a varias terapias y rehabilitaciones para recuperar la movilidad. En un momento la entrevistadora le preguntó si cada vez que se miraba al espejo veía una cara nueva, a lo que él respondió: “No, veo a un hombre con suerte”. Renner además confesó que estuvo despierto durante el tiempo que ocurrió el accidente y que por ello recuerda todo lo que pasó. Estuvo totalmente consciente todo el tiempo.

En otro pasaje el actor compartió algunos de esos recuerdos: “¿Cómo se verá mi cuerpo? ¿Sólo voy a ser una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”. Por lo pronto, la entrevista completa se podrá ver durante las primeras semanas de abril; a la vez que está pronto a estrenarse en una de las nuevas plataformas Rennervations, el programa que lo tiene a Renner como protagonista. Además de ello, durante estos días la estrella de Avengers compartió un video donde se lo ve en la cinta de correr, en pleno ejercicio de rehabilitación. Allí escribió, junto a los hashtags “mindful”, “intención” y “recuperación”: “Ahora tengo que encontrar otras cosas para ocupar mi tiempo para que mi cuerpo pueda recuperarse de mi voluntad”.

Renner es un actor muy querido en el medio, no solo por sus fans sino también por sus colegas. Los segundos, tanto como los primeros, han estado pendientes de su evolución durante todo este tiempo; y sin lugar a dudas que se van a poner muy contentos cuando salga la entrevista completa junto a Diane Sawyer, y se lo vea en plena recuperación.