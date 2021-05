Jessica Schultz: “En 2015 me encontré sin proyecto y escribí lo que quería hacer”

Al frente de Somos Teatro, que se emite los lunes a las 15 horas en Canal (á),Jessica Schultz recorre los caminos del teatro independiente con sus hacedores.

Recordada por proyectos como Poliladron, en donde encarnó a Camila, Ricos y famosos y Los Benvenuto, y participaciones en películas como Un argentino en Nueva York, diario Hoy dialogó con la actriz para saber más sobre su vida.

—¿Qué siente una intérprete como vos de estar al frente de un ciclo que pone al teatro en un lugar preponderante?

—Yo encaro este proyecto no como una conductora o periodista, sino desde la actriz que soy. Me ubico en ese lugar y en lo que a mí me gusta o me fascina de la persona que estoy entrevistando. Esta es la cuarta temporada del programa, la primera era con entrevistas a dramaturgos, después seguí con la modalidad de actores que también son directores, dialogando mirando a cámara, hablando de ese material, los autores que abordaron durante su vida, tratando de ver la poética personal de cada uno. Este es un programa dedicado al teatro independiente y muchos de los que vienen desarrollaron su carrera en teatros oficiales, pero con un camino recorrido en lo independiente, y me gusta ver qué es lo que van eligiendo y armando su camino. Yo voy mucho al teatro, me encanta ver qué hacen mis invitados, y a veces les pido que hagan algo que me gustó.

—El programa también recupera figuras que decidieron, en un punto, alejarse de la exposición mediática recuperando el rol más profundo de la profesión…

—Uno se sorprendería porque no conocemos el camino o trayectoria de cada actor, a veces me preguntan a mí por qué no hice más televisión, la carrera tiene muchos vericuetos que tal vez la gente no conoce.

—La televisión, como en tu caso, es la ventana más popular y el medio determina que si no estás en ella no estás…

—Es el mismo medio y el periodismo que responde a ese mismo medio, que se alimentan de los programas o

ficciones que hay en televisión, pero el mundo de la actuación es más variado, está el cine, el teatro independiente, donde los actores seguimos trabajando.

—Recientemente hiciste una adaptación para audiovisual de la novela La Polaca, de Myrtha Schalom, que inspiró en cierta medida el relato de Argentina, tierra de amor y venganza…

—Esperemos conseguir los fondos de mecenazgo para a fin de año hacer el audiovisual, hicimos con Myrtha la adaptación, y es Raquel Liberman contando su historia a cámara, basada en la denuncia y los efectos que tuvo en la Justicia y la sociedad, haciendo un puente con la trata de personas y la esclavitud en la actualidad.

—No estás en la televisión, pero seguís generando alternativas de trabajo, ¿cómo surgieron?

—Mientras estaba en la televisión seguí estando en teatro, y siempre me seguí formando y entrenando con profesores que estimulaban a hacerlo. Siempre hice teatro, toda la vida, y en 2015, que me encontré sin proyectos, me escribí lo que quería hacer, y así generé materiales, como lo que hice con Berlín en Buenos Aires, que esperamos que abra el Maipo Kabaret para volver.

—De todos los personajes que hiciste en cine y televisión, ¿cuál te gustaría volver a interpretar?

—Volver al pasado me parece que no, el pasado, para mí, es el pasado. A partir de la escritura, de Berlín en Buenos Aires, Hermanas de sangre y Siempre en yunta, una tragedia porteña, basada en un cuento de Pedro Orgambide, tengo la energía puesta en querer hacer esos personajes, volver a hacer un personaje, no, no me da tantas ganas.

La actuación en teatro es algo muy efímero, ponés tu energía todo el día para comunicar, yo llevo adelante mis proyectos, te lleva muchas horas del día para lograrlo, es mucho el trabajo que hay que hacer para llenar una sala. De mis primeros años de experiencia, en televisión, recuerdo Poliladron, fue un éxito rotundo, y eso no te pasa siempre, menos con algo novedoso, porque era de un género que no se hacía en esa época. Me gustaría hacer un unitario con producción, u otro tipo de unitario, intimista, más chico.

—Estás con un proyecto de serie…

—Estoy en una mini serie que dirige Leonardo Becchini, al principio serán seis capítulos, sobre diversidad de género y sexualidad, con libros de Walter Ghedin, un material producido netamente en pandemia, con dos actores que hacemos todos los personajes, lo hacemos con Carlo Argento.