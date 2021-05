Martin Garrix, Bono y The Edge presentaron “We Are The People”, la canción oficial de la Eurocopa

Los miembros de la banda de rock irlandesa U2, Bono y The Edge se han asociado a Martin Garrix para grabar la canción oficial de la Eurocopa 2020, que se realizará este año debido a la pandemia del coronavirus. El tema, llamado “We Are The People”, fue escrito por el DJ y productor holandés.

Garrix, fanático del fútbol, había asegurado al medio The Sun que “pasó meses y meses trabajando en esta canción para hacerla perfecta”. “Crear la música para uno de los eventos más grandes de deportes en el mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos juntos y emocionado de finalmente compartirla con todos”, aseguró antes de su lanzamiento.

Desde la discográfica Sony Music, sostienen que el tema “busca reflejar el optimismo, la esperanza y determinación que son requeridos para que un equipo tenga éxito, así como ofrecer un sentido de unidad”.