Despidieron a Rocío Oliva de la televisión

Tras haber renunciado a su participación en el emblemático ciclo Polémica en el bar, donde se había establecido fuertemente hablando de temas variados, y aceptar el doble desafío de ser comentarista de deportes en la radio y en un canal de cable, Rocío Oliva, la ex del Diez, fue desvinculada de sus dos puestos laborales sin muchas explicaciones.



En C5N había sido contratada para referirse a las novedades del universo deportivo y, según trascendidos, tenía una asistente que la ayudaba a armar sus propuestas y preguntas, pero, al no continuar con ella por temas económicos y personales, según fuentes del canal, se notó la falta de preparación para el rol y algunas lagunas al aire. Así, los productores decidieron no renovarle el contrato, algo que también habría sucedido en el ciclo radial en el que estaba.

Habrá que esperar para ver cómo continúa su carrera en los medios de comunicación.