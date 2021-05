Ronnie Arias versus Ernestina Pais, round mil

El fin de semana pasado Ronnie Arias estuvo de invitado en la mesa de Juana Viale, y mientras dialogaba sobre varios temas propuestos, en un momento del programa volvió a disparar contra su excompañera Ernestina Pais: “Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele, la situación y la presión de estar en un programa, en el que se me decía: Vos hablá de moda que es de lo único que sabés, fue demasiada”.



Arias y Pais fueron compañeros de trabajo en Mañanas informales, conducido por el recordado Jorge Guinzburg. Tras su fallecimiento, la dupla asumió el rol de presentadores; pero, el bajo rating y la mala vibra entre ambos hizo que finalmente el ciclo se levantara. La conductora, vía mensaje de Whats­app a Ángel de Brito, le respondió a Arias: “Ahora es por mi culpa, jajaja. La primera versión que dio Ronnie era que le gritaban por la cucaracha, yo no estaba en el control para hacerlo; y 13 años después es mi culpa. Me apena por él que siga culpando a gente externa; nadie es dueño ni responsable de lo que pasa en nuestras vidas, somos los únicos que podemos cambiar las cosas y nadie más que noso­tros, las relaciones son espejos. Yo tampoco la pasé bien en esa dupla y esperaba otra cosa de su desempeño, punto. Nosotros no le hicimos nada a él, desmiento que le haya dicho que hable de moda. Le pregunté qué le pasaba, por qué no tenía esa chispa en sus informes, y me dijo que lo condicionaba la cucaracha. Nadie te saca 13 años de la tele por no haber funcionado en una relación”.



Al parecer esta es una herida que no sana; y si bien Arias manifestó que no tiene inconveniente en volver a cruzarse y dialogar con Pais, las declaraciones de ambos no hacen otra cosa que perpetuar un conflicto que lleva más de una década.