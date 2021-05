MasterChef Celebrity 2: ¿Quién fue eliminada del certamen?

Como cada domingo, MasterChef Celebrity Argentina transmitió su gala de eliminación, en la que el jurado debió despedir a una concursante muy querida por todos los participantes. Esta vez fue el turno de Carmen Barbieri, quien realizó el peor plato de la noche y debió irse por la puerta grande.

El desafío de la noche consistía en cocinar pescados de río. Cada uno obtuvo uno distinto, según las cajas que elegían, las opciones eran: dorado, surubí, pacú, boga y sábalo. Entre los participantes que debieron competir para seguir en el certamen, Gastón Dalmau y Juanse fueron los mejores de la noche. Alex Caniggia fue salvado y Dani La Chepi llegó a la última instancia con Carmen Barbieri, quien se marchó del programa.

"Yo tengo que decir gracias, me tuvieron paciencia, me esperaron. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa", se despidió emocionada Carmen Barbieri. La ex vedette había ingresado tarde a la competencia debido a que fue internada por coronavirus.