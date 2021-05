Cine de autor para ver en casa

La plataforma especializada en cine de calidad, MUBI, continúa presentando películas de autor para acercar a los espectadores a una experiencia diferente en medio de la situación extraordinaria que viven por la pandemia imperante de Covid-19.



Olivier Assayas, José Luis Torres Leiva, Sergei Loznitza y David Cronenberg son los grandes realizadores presentes en mayo, con películas que permiten continuar avanzando en el conocimiento del séptimo arte desde otro lugar. Desde la semana pasada se agregó Atlantis, candidata de Ucrania a los Óscar, y un ciclo dedicado a una de las autoras más influyentes del cine, Claire Denis, con No fear, no die, ya disponible, y Chocolat, que llega el próximo 29 de mayo. Por último, uno de los realizadores imprescindibles de la cinematografía alemana, Christian Petzold, estará presente con Jerichow, Süden y The state I am in.