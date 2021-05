Lizy Tagliani abrió su corazón y contó su dura historia de vida en el programa PH, Podemos hablar. Entre lágrimas, la cómica destacó lo difícil que fue su infancia junto a su mamá, destacando las carencias que sufrió y también los complejos que tuvo que enfrentar en su niñez.

“Dormíamos juntas en una casita y escuchaba ruidos (de su panza) y no sabía que era de hambre. No registrar eso es una angustia tremenda y llegó un momento donde yo tenía vergüenza de mi mamá porque era gorda y porque éramos pobres”, destacó. Y señaló: “Íbamos a comprar y yo caminaba un poco más atrás porque estaban mis compañeros. Creo que eso me va a dar culpa siempre y creo que no lo voy a poder resolver nunca porque no tuve la posibilidad de decírselo”.

Además detalló que se arrepintió de haber tenido vergüenza de su madre: “Mi mamá me daba un papelito con las cosas que tenía que comprar y estaban mal escritas. Entonces yo lo escondía porque me daba vergüenza que no sepa escribir, no lo hacia conscientemente. Con mi mamá pasamos mucho solas en una pieza, con un techo de chapa de cartón y un candado que ponía para protegerme por el barrio en el que vivíamos donde a las 2 de la mañana te abrían la puerta y mi mamá me escondía en un ropero”.