Camilú: “Este disco es como un resumen de mi carrera”

Ya se puede escuchar el primer álbum de la ascendente artista Camilú, quien tras su EP Tiempo de espera, ahora presenta Camilú. Diario Hoy dialogó con ella para saber detalles de este nuevo trabajo.

—¿Cuáles son tus sensaciones con el disco ya disponible para todo el mundo?



—Emoción, tranquilidad, venía con mucha ansiedad acumulada y necesitaba que saliera. Felicidad absoluta.

—¿Qué expectativas tenés? Ya que venías presentando singles, pero ahora es un disco completo...



—Es todo muy incierto porque es mi primer disco y en realidad yo saqué los singles en pandemia, así que es todo muy nuevo. Nunca me había sentado con productores a hablar de mi trabajo, así que eso también fue bueno. Y ahora saber que hay que trabajar mucho para seguir contándole a todos el trabajo.

—El primer single se llama Dejarte ir, pero sabés que no lo podés dejar, ya que tenés que seguir promocionando…



—Estas canciones, muchas, las compuse hace años. Este disco es como un resumen de mi carrera, por eso fue raro también cantar canciones que compuse hace tanto tiempo, es dejar ir eso y a una Camilú que se renueva en todo momento.

—¿Cambió mucho tu manera de componer?



—Al principio era todo muy natural, muy de lo que me salía cuando realmente estaba inspirada. Y hoy cambió mucho porque es mi trabajo, siento que tengo que innovar: el público está esperando algo más y como artista lo quiero hacer para que no sea una monotonía. En enero viajé a Miami y me crucé con productores y músicos increíbles para componer, con una información muy distinta a la de este disco. Ya presenté este álbum y ahora quiero mostrar todo lo que hice. Me genera ansiedad.

—¿Cuándo entendiste que esto iba a ser tu profesión?



—Soy de Puerto Madryn. Fui a Buenos Aires a estudiar Fonoaudiología porque pensaba que no iba a poder dedicarme a la música; y paralelamente subía contenidos a mis redes y aparecían propuestas para cantar en vivo en determinados lugares. Es como que sin querer me fui metiendo en la industria y cuando tomé la decisión de dedicarme a esto se lo comenté a mi mamá. Dejé la facultad, empecé a full en este camino: componiendo como mínimo tres veces por semana, encontrándole la manera a las canciones, viendo el proceso creativo y enviando materiales a productores para poder grabarlas. Seguí con los covers y en un momento me crucé con mi actual mánager y ahí empezamos a trabajar juntos.

—En el disco hay una participación de Marcela Morelo. ¿Cómo fue el trabajo con ella?



—Fue muy emocionante porque es una artista que admiro, siempre la escuchábamos. Fue hermoso conocerla y cantar juntas.