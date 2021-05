Nave: “Esta tendencia a sacar singles o EP es una manera de mantener cierta continuidad como banda”

Fundada por Gastón Paganini, Nave es una banda que surgió a partir de un disco solista. Con el paso del tiempo, el proyecto musical supo crecer y así se sumaron otros integrantes tales como Santiago Coria, Luciano Caselli, Matías Patinho y Tomás Selva.

El responsable de la propuesta dialogó con este multimedio sobre los últimos lanzamientos de la banda y sus características.

También analizó el recorrido realizado en este momento tan inusual que atraviesa la humanidad debido a la pandemia.

—Inmerso en un contexto en el que existen un sinfín de propuestas, ¿qué mirada te merece la escena musical actual?



—Se está tratando de reinventarse mediante diversos modos para difundir la propuesta. Sin dudas toda esta situación significa un golpe para todos. Recuerdo cómo al comienzo de la pandemia se especulaba con retener el lanzamiento de algunos discos, apostando a que la vuelta a los shows en vivo sucediera en breve. Igualmente, por otro lado, si hay algo que no cesó es la producción de música puertas adentro y la incorporación de diferentes estrategias para la difusión: el streaming, los shows con capacidad limitada, etc, conformaron un haz de luz en medio de esta situación. Personalmente participé, ya sea como bajista o como productor, de algunos proyectos muy buenos, que fueron compuestos, grabados y lanzados durante el aislamiento. Por suerte, muchas personas canalizaron a través de la composición todo esto que nos atraviesa.

—En relación con tu propio proyecto, ¿qué análisis realizás sobre el camino andado?



—Es sumamente positivo. Pensemos que en realidad se trata de una banda que surge de un disco solista propio (NAVE, editado en 2016) y que a partir del feedback que se generó tanto entre los integrantes del grupo como entre el público, la prensa y la propuesta, fue que decidimos continuar como banda y empezar a incorporar nuevas sonoridades, con una formación más estable para el vivo. A partir de ahí hemos tocado mucho y en diferentes contextos, desde el Festival Provincia Emergente hasta en La tangente, abriendo el show de Viva Elástico, pasando por varios shows en Estación Provincial, que es un lugar de acá que nos resulta muy acorde a nuestra propuesta. De forma reciente, salió nuestro tercer single, Drei, con la participación deluxe de Ramiro Sagasti y Sofía Culleres como invitados. Este material, de alguna manera, viene a cerrar una suerte de trilogía de singles, que comenzó en 2018 con Bit y continuó en 2019 con Test.

—¿Cuáles fueron los hilos narrativos que guían estos nuevos materiales? ¿Qué nos podés explicar sobre las formas de producción actuales?



—Creo que si bien hay una voz compositiva que se mantiene, también existe una mutación en el sonido de la banda desde la salida de mi disco hasta el lanzamiento de Drei. Sin dudas, el componente electrónico cobró mayor relevancia dentro de la banda; calculo que se debe al hecho de intercambiar diferentes músicas que nos gustan y así también empezar a construir una dirección sonora que nos caracterice. Igualmente, esto no significa que nos quedemos anclados a esta sonoridad. Diría que del mismo modo que dimos cierto volantazo sonoro en este tema, seguramente suceda lo mismo en lo siguiente que lancemos. Me gusta el factor sorpresa, el desvío como desafío. En este caso es un factor que no nos juega en contra, porque si bien bancamos la idea de álbum y nos gusta como banda, nos lleva cierto tiempo terminar un tema. Somos de revisar mucho lo que vamos haciendo, probando diferentes arreglos o sonidos. Somos muy críticos de lo que hacemos: esa sería la explicación breve. Entonces, esta tendencia a sacar singles o EP es una manera de mantener cierta continuidad como banda y no esperar a concretar ocho o diez temas para lanzar un material. En el transcurso de los próximos meses queremos concretar un material audiovisual, en el que hagamos sonar en vivo Drei junto a Sofía y Ramiro, quienes son los invitados que aportaron su magia en la grabación.