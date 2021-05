Jorge Araujo: “La sensación es de una incertidumbre muy grande”

A paso firme, Jorge Araujo construyó su camino en la música como el célebre baterista de Divididos y Gran Martell. Ahora se lanza como solista y presenta su disco Cuerpocomoderno, que tiene seis canciones. En este, contó con la participación de Ricardo Mollo y una orquesta estable integrada por César Silva; Federico Palmolella; Maxi Larreta; Pilar Ezcurra; y Laura Migliorisi.

Al respecto de esta producción, su responsable manifestó: “Rasgueando una criolla y cantando, como lo hacía cuando era niño, fui componiendo esta obra”.



Durante una entrevista íntima con este medio, el artista del rock nacional se expresó sobre el álbum y su presente profesional.

—Estás lanzando este nuevo material, ¿cuáles son sus características más resonantes? ¿Cómo viviste ese momento de producción en este contexto inusual?



—Ahora estoy inmerso en el lanzamiento de mi disco nuevo, que se titula Cuerpocomoderno y está disponible en todas las plataformas digitales, listo para ser disfrutado. Por otra parte, la idea es ir sacando, de a poco, los videos de las canciones. En este tramo, tres de ellos serán las canciones tocadas por músicos invitados; mientras que con la cuarta canción, la idea es hacer un material audiovisual que esté a cargo del artista que ideó la tapa, Gastón González. Asimismo, tras la presentación del documental El mensaje de tu corazón no tiene segunda toma en el BAFICI, estamos armando un proyecto audiovisual nuevo que, esperamos, esté saliendo para fines de julio o principios de agosto. En relación al contexto, la sensación mía es de una incertidumbre muy grande. Imaginate que no toco desde hace un año y medio. Nunca me había pasado anteriormente. Por suerte, estuve dando unos seminarios presenciales y así pude realizar una actividad ligada a la educación, que es una arista que tanto me apasiona. Se llamó Gira seminario, fueron diez que se agotaron, se dieron con todos los cuidados y cumpliendo los protocolos respectivos. Fue una hermosa manera de contactar nuevamente con las personas aunque no fuera un show en vivo, estuve en una experiencia maravillosa.



—¿Y qué otros proyectos tenés en marcha?



—He tenido mi banda de rock en la adolescencia, Anubis, donde componía, cantaba y tocaba la batería. Después acompañé a muchos artistas realizando giras y grabaciones. Fui el baterista de Divididos desde 1995 hasta 2004. Por otra parte, soy miembro fundador de Gran Martell donde retomo el canto desde la batería.

Ahora estoy componiendo desde piano o la guitarra, y eso hace que en este proyecto la batería quede en manos de Maxi Larreta, con quien en el show tocamos a 2 baterías también.