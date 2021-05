El elenco de Run the world cuenta detalles del programa

El pasado domingo llegó a Starzplay la serie Run the world, que reúne a un grupo de mujeres negras de entre treinta y cuarenta años. Cada una atraviesa sus conflictos, pero también va en busca de sus deseos. Diario Hoy dialogó en exclusiva con sus protagonistas, Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Bresha Webb y Corbin Reid, para saber detalles del programa.

—¿Cómo entran al show?



—Amber Stevens West: Me llegó el guion; y cuando conocí a Leigh en persona, ella fue tan amorosa, que me dio más ganas de hacer el programa.Y cuando me asignó el personaje de Whitney, amé el poder ser parte de esto.



—Corbin Reid: Estaba buscando ser parte de algo que me representara, porque las mujeres de color siempre han sido reflejadas con una sola dimensión; pero cuando leí este guion entendí que no se había hecho nada así antes, con tal complejidad en los personajes. Audicioné para varios personajes, estuve entre hacer a Ella o a Sondi, y finalmente Leigh me dijo que encarnaría a Ella.

—¿Por qué creen que hasta el momento no se había hecho un show así?



—CR: Creo que porque nunca había habido tantas mujeres de color tras las cámaras. Cuando fui al casting, me sorprendió que la showrunner y la productora lo fueran. Y eso, por el solo hecho de que ellas estén, ya te dice el por qué de lo especial que es esta historia; porque detrás hay mujeres empoderadas que crearon esta historia, desde la dirección y la producción. Cuantas más mujeres y ­productoras mujeres haya, mas historias como estas, con esta mirada, llegarán a la pantalla.



—ASW: Coincido, no había mujeres de color en la sala antes con la posibilidad de presentar sus programas; y creo que Starz y LionsGate pensaron en dar una oportunidad para que se cuente esta historia.



—Andrea Bordeaux: Yo pienso en Living single, creo que a través de las décadas hubo programas con mujeres de color empoderadas. De hecho, Leigh creó Living single, que fue icónica para muchas mujeres como nosotras.



—Bresha Webb: Coincido con Andrea, y en esa línea hubo otras oportunidades. Y también pienso en Sex and the city, y otros programas que permitieron que nosotras ahora hiciéramos Run the world y pudiéramos contar un nuevo capítulo de estas historias.

—¿Qué fue lo más complicado que tuvieron que hacer para acercarse a sus personajes?



—ASW: Yo estoy relacionada con mi personaje en muchos niveles, por lo que fue fácil entrar en él. A veces es complicado no juzgar al personaje; porque hay cosas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano, sus errores, pero todos los cometemos. Entonces trato de introducirme en el personaje sin juzgar porqué hace las cosas que hace.



—CR: Ella es muy honesta, y traté de que no quedara como insensible cada vez que dice algo. No es su intención, ella quiere que sus amigas estén bien y cuando se involucra en algo trata de que no sea tan chocante lo que dice, porque en el fondo lo que dice es para ayudar.

—¿Qué es lo que les atrajo más de sus roles?



—BW: Soy muy parecida a Renée, soy divertida, soy el alma de la fiesta; como ella, mi segundo nombre es Renée, me encanta la moda, en la descripción decía “tiene un chihuahua y usa tacos”, y yo tengo las dos cosas, un chihuahua y uso tacos altos todo el tiempo. Cuando leí el piloto me sentí muy inspirada por el trabajo de Leigh y cómo pone estos temas, la amistad, la hermandad, que hicieron que yo sintiera no solo las ganas sino la necesidad de ser parte. Porque creo que en la hermandad, en la amistad de las mujeres y cómo viven ellas todo.



—AB: Amé que ella sea una idealista, una soñadora. Me encantó interpretarla.

—¿Cómo fue el trabajo en el set con el resto de las compañeras?



—ASW: Fue muy divertido.



—CR: Es genuina la química que tenemos hasta con Leigh; por lo que era una bendición estar todas juntas para crear este programa, con confianza, libertad, y desarrollar los personajes.

—¿Se sienten más ansiosas sabiendo que el show se estrenará al mismo tiempo en todo el mundo?



—BW: Estoy ansiosa para que el mundo la vea; más después de estar hablando, como con vos, con la prensa internacional.



—AB: Es increíble estar hablando con periodistas de todo el mundo queriendo saber más cosas del programa, nosotras amamos el programa.

—¿Hay más presión sabiendo que se estrenará en el mismo momento en todo el mundo?



—AB: Personalmente no siento esa presión. Mirando hacia atrás en mi carrera y pensando en ella, este es uno de los momentos que quería lograr. Por eso no siento presión sino agradecimiento, porque el universo me está dando lo que pedí, y sé que todos los involucrados en el programa sienten algo similar. Y creo que cuanta más gente lo vea, más impacto lograremos; entonces, es muy excitante esto y para nada se siente presión.



—BW: Totalmente, solo el tráiler tuvo cuatro millones de visitas la primera semana que se subió a la web. Rezas por cosas así, por que la gente esté ansiosa por ver a cuatro mujeres de color en la televisión viviendo de manera exitosa sus vidas, a la moda, sexys, con amor, carreras, fuertes. Todos están ansiosos por verlas, y nosotras por compartirlas.