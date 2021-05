La canción más intensa de Kiss

Con responsables de iniciar su proyecto musical bajo una estética particular: trajes ostentosos, maravillosos desempeños performáticos con talento y poder para traspasar el tiempo y continuar vigentes.

Se trata de Kiss, el grupo añejo integrado en la actualidad por Gene Simmons (bajo eléctrico), Paul Stanley (cantante) y Tommy Thayer (guitarrista) y responsables del hit I was made for lovin’ you que fue lanzada en el álbum Dinasty en 1979 consagrándose en las listas mundiales por más de 10 semanas.

Este éxito fue ideado por el líder de la formación, que buscó precisamente a un compositor que lo ayudara con algunas aristas de la prosa en cuestión. Es por ello que contactó a Desmond Child, un joven intrépido y repleto de ideas innovadoras que se consagraría en tiempos contemporáneos gracias a las canciones que produjo para Bon Jovi, Ricky Martin y otras estrellas de primera línea.

Sobre las creaciones que Child supo elaborar para el grupo, declaró a una revista internacional: “Al final lo importante es que las canciones las hacemos nuestras y su valor y su sentido lo obtienen cuando las hacemos formar parte de la banda sonora de nuestras vidas, cuando nos hacen sentir o recordar algo que es exclusivamente nuestro”

En este sentido, de regreso a los años ‘70 donde Kiss trabajaba en la búsqueda de nuevos sonidos y melodías, el único objetivo para este proyecto era consagrarse con un tema que desafiara todos los cánones y estereotipos existentes por aquellos tiempos para convertirse en un éxito.

De esta manera, inspirados en el rock and roll que los representaba (pero también en la música disco que era el género que se había instalado a partir de Fiebre del sábado por la noche), los artistas y el compositor le dieron vida a I was made for lovin’ you.

Este disparador dio origen a una locura demencial por la canción que continúa vigente hasta nuestros días, dándole una actualidad eterna a la banda que sigue de gira con estos hits. Tras las puestas en escena con sus looks, luces, escenografía y detalles de primer nivel, Kiss también se caracterizó por lograr la fusión de sonidos. Se destacaron además por sus baladas y creaciones pop. Claramente, nunca dejaron de lado su costado heavy metal.