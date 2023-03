Jimena Barón lanzó picantes frases contra su ex y contra Gianinna Maradona

La actriz y cantante Jimena Barón se ha mostrado muy feliz y enamorada durante este último tiempo junto a su pareja Matías Palleiro. De hecho, hace poco las fotos que compartió junto a él y su hijo Momo en unas paradisíacas playas tuvieron miles de comentarios y “me gusta” en las redes. Pero la cantante también se dio lugar y tiempo para una dedicatoria filosa y no muy feliz para dos personalidades que tienen que ver con hechos de su pasado. Lo hizo durante su actuación en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza. Allí, frente a una multitud que disfrutó de su despliegue musical, expresó: “A Mendoza trajimos la trilogía, que es La araña, La cobra y La tonta”. Y luego agregó: “Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda, no. Un novio de mierda, no. Andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco”. Y finalizo: “Vamos a seguir con esta canción por si alguna vez nos sentimos tontas, después de la Tonta viene la Cobra”. Así, sin nombrarlos, quedó claro que apuntaba contra Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Vale recordar que Jimena y Gianinna eran amigas mientras Barón estaba en pareja con Daniel Osvaldo, y que fue una de sus íntimas mientras los novios atravesaban una tormentosa y mediática separación. Luego, a los meses de haberse consumado la separación entre Barón y Osvaldo, Gianinna comenzó una amistad con el ex jugador de fútbol y “rockero”. Con el correr de los meses finalmente terminarían oficializando su noviazgo. Finalmente, después de varios años y tantas idas y vueltas, Giannina se separó de Osvaldo hace pocos meses y no en los mejores términos. De hecho, a partir de allí volvieron a circular rumores de un nuevo romance entre Gianinna y Kun Agüero. Hace poco la cantante publicó una nueva canción y video –Los Locos- que de alguna manera arma una suerte de rompecabezas con las canciones arriba mencionadas, ya que la temática es muy similar: historia de amor, traición y desengaño amorosa se tornan protagonistas de las mismas. Hace poco circularon imágenes en las que se ve a Jimena y Osvaldo durante el cumpleaños de su hijo Morrison. Allí, se los ve con buena onda. Pero hay cosas que Barón parece no olvidar y lo echa a rodar en sus canciones, filosa como cada vez.