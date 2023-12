JLo vuelve con película y disco tras 10 años de silencio

Jennifer Lopez vuelve con todo a la música con This is me… now, que será un doble lanzamiento, el de un nuevo álbum y una película inspirada por la música. La fecha elegida es el 16 de febrero del año próximo y el lanzamiento será el primer álbum de estudio de Lopez en casi una década. Decidió celebrar el aniversario de su álbum hermano, This is me… then, completando un viaje de 20 años.

Este álbum, escrito y producido por Lopez y Rogét Chayed, junto con Angel Lopez, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros, mezcla sin esfuerzo R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos de hip-hop, y los combina con su característica y emotiva voz. Se trata del álbum más personal de Lopez hasta el momento, y aseguran que no se parece a nada que hayamos visto antes de JLo. Según lo define la discográfica, es “una reinvención musical y visual impulsada por la narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su vida amorosa públicamente conocida. Junto con el director Dave Meyers, Lopez crea una experiencia cinemática inmersiva que redefine géneros: un festín visual y sonoro con una impresionante coreografía, cameos estelares, vestuarios, sets y elementos visuales dignos de un blockbuster. Si bien se trata de un asombroso y vívido espectáculo, la película es una sentida oda al viaje de JLo hacia la auto sanación y su eterna confianza en los finales de cuento de hadas. El público quedará cautivado y con la esperanza de que el amor verdadero puede ser más que un sueño”.

Amazon MGM Studios la adquirió y lanzará This Is Me… Now: The Film, de Nuyorican Productions, en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Para los ansiosos, Can't Get Enough, el primer sencillo de This Is Me… Now: The Album, se lanzará el miércoles 10 de enero de 2024, y está disponible para precargar en todos los servicios de streaming musical, junto con un fragmento de 30 segundos en plataformas sociales.

Jennifer Lopez ha vendido hasta el momento más de 80 millones de discos, con más de 15 mil millones de reproducciones combinadas en plataformas de streaming. Además, ha tenido más de 18 mil millones de vistas en sus videos musicales y logró ubicar cuatro éxitos número 1 en la lista Billboard Hot 100, 10 en los primeros 10 lugares de la lista Billboard Hot 100, dos álbumes número 1 en la lista de Billboard 200, ocho álbumes en los primeros 10 lugares de la lista Billboard 200 y 18 éxitos número en la lista Billboard Dance Club Songs. Tiene 13 millones de discos vendidos, certificados por la RIAA y su último disco se lanzó hace 9 años, en el 2014, A.K.A. (ha lanzado sencillos y tuvo su exitosa banda sonora para la película Marry Me, en el 2022). Hasta este año, ha lanzado ocho álbumes de estudio, un álbum de remixes, tres álbumes compilación, una banda sonora, un EP, 65 sencillos (incluyendo 14 como artista destacada), cinco sencillos para la beneficencia y 12 sencillos promocionales.