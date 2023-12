La salud de Cher

La cantante Cher conserva su juventud intacta. Respecto de los genes, comentó que vienen de su madre: “A ella no le importaba envejecer. ¡Yo lo odio! ¡Daría cualquier cosa por volver a tener 70 años!”.

Luego continuó: “Los genes de mi familia son bastante sorprendentes. No sé si no sentirte viejo te hace más joven. Me mantengo al día con las tendencias. Tengo muchos amigos jóvenes. Sinceramente, no intento sentirme joven y no lo estoy tratando, soy quien soy”.

Sobre los detalles de su próximo cumple, que serán los 80, la mujer dijo: “No puedo creer que en algún momento cumpliré 80 años y eso va a darse mucho antes de lo que desearía. De todos modos, voy a seguir usando mis jeans, mi cabello largo y haciendo las mismas cosas que siempre he hecho. Odio hablar de lo feliz que soy, pero la verdad es que lo pasamos muy bien juntos. Podemos hablar de música, podemos hablar de todo. Él tiene un gran sentido del humor y tiene el hijo más lindo del mundo. Simplemente, nos entendemos muy bien”.

Es más, la mujer estuvo hasta hace poco con un productor musical que es cuarenta años más chico.