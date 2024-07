Joe Barton: “Esta es una serie muy desafiante de realizar”

El próximo 18 de julio llega a Universal+ la segunda temporada de The Lazarus Project, que presenta a una sociedad secreta de viajeros en el tiempo que logró viajar al pasado cada vez que el mundo se encontró en peligro de extinción. ¿Cuál es la única condición?, usar la tecnología para salvar a la humanidad, pues si se altera el pasado de forma inadecuada, el planeta podría extinguirse. Hablamos con su guionista y creador, Joe Barton, para saber más detalles de la serie.

—¿Cómo te diste cuenta de que la primera temporada de The Lazarus Project fue un éxito?

—Supongo que puedes intentar tener una idea de las cosas cuando estás online o en las redes sociales. Quiero decir, definitivamente es un arma de doble filo si buscas tu producción en Twitter o donde sea, pero obtienes opiniones verdaderas. Yo todavía lo hago. Conozco a mucha gente que dice que no, pero yo no les creo. Y, obviamente, lees reseñas o escuchas valoraciones o lo que sea, lo cual, nuevamente, no es una buena idea. Sé que con The Lazarus Project muchas de ellas fueron buenas, ¡aunque solo recuerdo las malas! Y luego recibes los números para que tengas una idea de cómo le fue. Y por supuesto quedé satisfecho.

—Esta es la primera vez que haces una segunda temporada, ¿qué sucede a continuación una vez que descubres que te han vuelto a convocar?

—En primer lugar, te piden que hagas algo de preparación, por si acaso. Entonces, ya me había ido a un hotel a pasar un fin de semana con los productores y charlamos sobre qué podíamos hacer. Pero The Lazarus Project fue inusual porque fue todo muy ajustado. El período de tiempo entre recibir el llamado en el que se nos decía que íbamos a tener una segunda entrega y el primer día de estar en el set fue de dos meses. Entonces, fue muy rápido.

—Sitúanos en la segunda temporada de The Lazarus Project...

—En el último episodio de la primera entrega, el mundo se había quedado atrapado en este bucle temporal interminable de tres semanas, donde un cataclismo que tuvo lugar el 21 de julio, y destruyó el mundo, llevó a todos de regreso al punto de control del 1º de julio. Fue un bucle sin fin en el que todos los personajes vivieron estas tres semanas una y otra vez, sin tener realmente idea de cómo salir de ello. Al mismo tiempo, George (Paapa Essiedu) había tenido un altercado con Shiv (Rudi Dharmalingam) justo antes del puesto de control, por lo que cada vez que regresaba al 1º de julio acababa de dispararle a Shiv. Tenía esta carta, que estaba cubierta de sangre, y George estaba tratando de descubrir qué decía. Terminó cuando descubrimos que Janet (Vinette Robinson) había sido enviada al año 2012 por razones desconocidas. George le había dado a Sarah (Charly Clive) un suero que le permitió experimentar un bucle temporal. Así que terminamos con el descubrimiento de que la pandilla tuvo que retroceder hasta 2012 para rescatar a Janet. Sarah se había despertado y se había dado cuenta del bucle temporal. Rebrov (Tom Burke) había regresado y Archie (Anjli Mohindra) se enteró de todas las cosas que George había hecho en la primera temporada. Así que esos fueron los grandes motores de la historia con los que terminamos. La segunda temporada comienza con nosotros, todavía en este ciclo de tres semanas del día de la marmota. Pero ahora, con todos los personajes, incluida Sarah, descubriendo cómo salir de esta situación aparentemente imposible.

—¿Qué es la Iniciativa Time Break, mencionada al final de la primera temporada?

—Es como un rival del Lazarus Project. Es otro grupo que ha intentado aprovechar el poder del viaje en el tiempo para sus propios objetivos. Resulta que, a través de sus propios experimentos e intentos de crear su propia máquina del tiempo, sin darse cuenta, han creado esta segunda singularidad, que es lo que está causando este bucle temporal de tres semanas. Es su arrogancia la que ha llevado a este desastre.

—¿Es la Iniciativa Time Break como un malvado Lazarus Project?

—La forma en que lo vemos en la segunda temporada es que ninguno de estos grupos es quizás tan escrupuloso como nos gustaría. Ambos son capaces de cometer acciones moralmente dudosas. Pero creo que Lazarus Project al menos está anclado en una forma de moralidad, mientras que se podría decir que la Iniciativa Time Break simplemente está interesada en el progreso, por el progreso mismo. La idea de que la ciencia proceda sin preocuparse por la ética es un tópico de mucha actualidad, con el auge de la IA (Inteligencia Artificial). Es un tema interesante, progreso sin barreras o sin controles ni equilibrios. Gran parte tiene que ver con la arrogancia de un grupo de personas que siguieron investigando y explorando mucho más allá de donde debían. Nosotros lo hacemos en una especie de nivel micro y macro. Quiero decir, esa es la historia de George en la primera temporada: se mete cada vez más en problemas y nunca se detiene a pensar si debería hacerlo o no.

—En la primera temporada predijeron con mucha precisión una pandemia, ¿qué predijeron en esta ocasión?, ¿para esta nueva entrega?

—Bueno, predijimos la pandemia y predijimos ligeramente que Rusia invadiría Ucrania. No sé si la segunda temporada tiene eso porque se trata más de viajes en el tiempo que de bucles temporales, por lo que la segunda entrega está más interesada en el pasado que en el futuro. Hay una frase sobre el despido que hizo Crystal Palace de su gerente, que se hizo realidad hace un tiempo. Pero ahora han vuelto a contratar a Roy Hodgson, algo que no predijimos, ¡En realidad es un alivio!

—¿Qué sentiste escribiendo esta segunda temporada?

—Bueno, fue un lindo desafío, pero esta es una serie muy desafiante de realizar. La complejidad de la trama no se parece a nada que haya hecho antes. Tenía muchos trozos de papel garabateados apresuradamente en mi oficina, todos estos diagramas extraños con fechas escritas en ellos y mapas mentales que intentaban calcular los plazos. Irónicamente, el tiempo era nuestro mayor enemigo porque no teníamos mucho; como dije, fue un comienzo muy rápido, obtuvimos luz verde y al poco tiempo empezamos a filmar. La imagen que tenía en mi cabeza era la de Gromit, de Wallace y Gromit, en la parte delantera de un tren bajando las vías y casi manteniendo el tren sobre las mismas. Pero eso se debe a que tenemos grandes ambiciones al respecto. Todo tiene que ver con el tono, hay un toque de ligereza en The Lazarus Project, pero también algunos momentos muy, muy oscuros. Necesitas esa ligereza para llevar a tu audiencia a esos lugares oscuros.