Jorge Leandro Colás presenta su nueva película

Tras mostrarla en Bafici, Jorge Leandro Colás estrena Viedma, la capital que no fue en salas, película que recuerda la épica idea de trasladar a la ciudad de Río Negro la capital de Argentina.

—¿Cuándo supiste que querías hacer un proyecto sobre el tema y qué recuerdos tenías, si los había, sobre el mentado ­traspaso?

—Yo soy viedmense, pero vivo en Buenos Aires desde hace muchos años. Cada vez que contaba que soy de Viedma la gente me decía: “Claro, de la capital que no fue”. Entonces, aquel proyecto de Alfonsín de 1986 siempre anduvo rondando en mi cabeza de documentalista, hasta que un día pensé que tal vez alguien iba a hacer esa película y yo me iba a querer matar por no haberla hecho yo. Así comenzó la idea concreta de hacerla.

—¿Fue difícil conseguir el material de archivo?

—El estado de conservación del material de archivo audiovisual es bastante deficiente. Hay poco y está mal conservado. En este caso, tras una profunda investigación que realizamos junto a una productora de archivo, nos centramos principalmente en dos fuentes. La primera era canal 7, y la segunda fuente eran los informes de Galo Martínez, un periodista viedmense que nos mostraba cómo Viedma y Carmen de Patagones vivían esa época.

—¿Sensaciones con el estreno tras presentar la película en el Bafici?

—El estreno en el Bafici fue increíble. Muchísima gente en todas las funciones, y justo después hicimos en Viedma un preestreno gratuito para toda la comunidad.