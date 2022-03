Jorge Rial amenazó a Adrián Pallares en vivo

En la jornada del lunes, se estrenó el nuevo magazine de Canal Trece “Socios del Espectáculo”, con la conducción de la dupla conformada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, luego del pase al canal de Constitución, tras una temporada liderando el histórico ciclo Intrusos.

En el flamante primer programa, los conductores trataron el tema de la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro e incluso le realizaron una pequeña entrevista a la nutricionista, algo que causó la ira del ex líder de Intrusos.

A raíz de esto, Rial, quien se encontraba en su programa radial matutino, salió con los tapones de punta y lanzó una picante advertencia a su ex-compañero en vivo, luego de ver que lo estaban mencionando en el nuevo ciclo de El Trece:

“Yo si fuera Pallares estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí. No hay problema. ¿Quién dice que mañana no los leo?”, comenzó diciendo el periodista en su programa radial “Argenzuela”.

Pero la amenaza no terminó ahí ya que también acusó a su antiguo compañero de ser infiel: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilombo... El amor es así”.

Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación pero hay cosas... ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, agregó Rial en un video compartido en redes por el usuario “El Laucha”.

Habrá que esperar a las próximas horas para ver si Rial finalmente decide revelar los chats ocultos entre Pallares y su supuesta relación extramatrimonial.