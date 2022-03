Itatí Cantoral: “Soraya impulsó mi carrera”

Desde este viernes, en Disney+, se podrá ver Red, la nueva película animada de Disney Pixar. Esta narra cómo una joven llamada Mei Lee deberá enfrentarse ante una inesperada transformación, mientras lidia con las exigenciada de Ming Lee, su madre, y el tratar de encajar en el colegio y con sus amigas. En la versión original, la voz de Ming Lee pertenece a Sandra Oh, a quien vimos recientemente en La directora, pero, en la versión latina, la voz es de la talentosa actriz Itatí Cantoral, recordada por encarnar a Soraya Montenegro en María la del barrio, con la que diario Hoy habló en exclusiva.

—Antes que nada, saludos desde la Argentina, donde tenes miles de seguidores…

—Amo la Argentina, porque mi mamá era argentina, y por eso me gusta la película porque mi mamá se casó con un mexicano, es decir, mi padre, y ella fue extranjera, y ser extranjera tiene sus cosas. Luego se enamoró de México y ella siempre decía que era mexicana, pero era argentina. Así que un beso enorme para tu país que adoro y tengo toda mi familia allí.

—Ya adelantaste que sos parecida a Ming Lee, pero ¿cómo fue componer el personaje?

—El personaje ya está hecho y cuando vos hacés el doblaje más que construirlo tenés que apegarte a lo que ya hicieron, así que escuché al director, hablamos antes de empezar, y él me guió. De a poco te mimetizás con el “muñequito” que ves en la pantalla y te imaginás cómo serías vos si fueras ese muñequito. Fue una experiencia diferente, muy padre y muy divertida.

—Decías que tenés similitudes a Ming Lee, pero ¿cuántas coincidencias tenés con ella?

—Somos iguales, soy muy sobreprotectora, que no es malo, sobre todo cuando tenés una niña, mujer, de 13 años, corre más riesgo. Soy muy apegada a mis hijos y perfeccionista, y me sentí muy identificada con el personaje, con esa sobreprotección que surge del amor que tienes por ella, entendiendo que el poder femenino, ser feminista empieza por tu casa. Los enfrentamientos que podés tener con tu madre, te quedarán como herida, porque la empatía y el amor empieza en tu casa, en tu niñez, entonces tenemos una responsabilidad triple hoy en día como madres, y hay que lograr que tu hija se sienta respetada por una, porque a un hijo, lo que más le importa es la aceptación de sus padres. Para una mujer saber que sos aceptada por tu madre marca una diferencia, y por eso creo que esta es una gran película. La tendré guardada para siempre, como muchas de Disney Pixar, que las volvés a ver y nunca pasan de época con estos mensajes grandes y tan contundentes que te mueven el corazón.

—¿Cómo te sentís al sumarte a Disney con este proyecto?

-Es una gran emoción formar parte con la voz de una película de Disney y Pixar, que han formado mi vida, reparado mis horas, construido mis caminos y en donde los mejores momentos en mi familia, con mis hijos, ha sido con ellos. Como artista siempre quise pertenecer a una película animada y me llegó con Red, y además soy muy parecida al personaje, tengo una hija de 13 años, así que muy contenta, muy emocionada y ya la queremos ver.

—Cuando empieza la película Mei dice: Honra a tus padres, pero si lo hacés demasiado podés llegar a olvidarte de ti misma, y de hecho Ming Lee ejerce una gran presión sobre su hija. ¿Cómo ves esto?

—Veo a una madre preocupada por su hija, que quiere lo mejor para su hija y está asustada, ama a su hija, no creo que el amor le pueda causar daño a un hijo, sí creo que al generar expectativas más grandes sobre tus hijos sin reconocer lo que hacen, acaba con su amor propio y en vez de ser un amor que te impulse es un amor tóxico, que hace que no te sientas valorado. Esto es algo que pasa en todas las relaciones humanas, y todos tenemos heridas de la infancia, porque cargamos con una educación de nuestros ancestros. Si uno puede sanar eso, es excelente. Aún así, yo, como madre estricta, reconozco que a veces me equivoco, y lo bonito de la película es no ver el error de los demás, sino al revés, convivir con eso y una vez que entiendes a tu madre y a tu origen, serás una mejor mujer, un mejor ser humano, serás más feliz. Creo que la película lo dice muy bien, porque al principio la madre es una cosa, demasiado presente, pero por otro lado te das cuenta de que todos los seres humanos cometemos errores, pero entendiendo que cuando vienen del amor, todo tiene solución. Las madres venimos con tradiciones, y lo que hoy hay que hacer es encontrar buena comunicación con los hijos.

—Como Soraya, te convertiste en una de las villanas más icónicas de las telenovelas ¿qué lectura hacés de ella en estos tiempos?

—Gracias a Soraya he trascendido y llegado a muchas partes del mundo, Soraya Montenegro es reconocida en todo el mundo, de hecho tengo una tienda con camisetas, mochilas, tazas con memes, ayudando a mujeres mexicanas a que puedan emprender, como una forma de devolver lo que el personaje me ha dado a mí, y que me siguen llamando por el personaje. Cuando uno hace un personaje así y lo acepta, pues lo único que puedes hacer es agradecer y ahora devolver un poco de lo que me han dado. Estoy haciendo teatro en México, terminé una película en Chile, estoy en otra, y Soraya impulsó mi carrera, como ahora esto de Red. Es algo positivo y me permitió construir una carrera muy sólida.

—Soraya te permitió traspasar fronteras…

—Claro, fijate que la única novela que se hizo en Brasil, hablada en castellano, fue Vale Todo, y por Soraya, por ella me invitaron a hacer muchas cosas, Soraya me ha abierto las puertas, hay otros que te las cierran, me permitió hacer muchos otros personajes, además.

Soraya Montenegro, ícono y memes

“¿Qué haces besando a la lisiada? (…) maldita Lisiada”, gritaba Soraya Montenegro en María la del barrio, mientras Alicia (Yulianna Peniche) estaba en su silla de ruedas y era besada por Nandito (Oscar Benavides). Muchos tal vez no recuerdan el éxito de 1995 en el que Thalía e Itatí Cantoral se sacaban chispas en la pantalla, pero seguramente sí tendrán presente estas líneas, que hasta el día de hoy recorren internet con una infinidad de reacciones y memes, y hasta la llevaron a protagonizar una campaña publicitaria para Netflix por el estreno de Orange is the new black, la misma que en nuestro país tuvo a Moria Casán como referente.