Juan José Campanella: entre el teatro, el cine y las series

Night sky de Legendary Television, que se ve en Prime Video, tiene en el equipo creativo a Juan José Campanella, quien además dirigió los dos primeros episodios. En la serie, protagonizada por Sissy Spacek y J.K. Simmons, más las argentinas Julieta Zylberberg y Rocío Hernández, se explora la ciencia ficción pero desde un costado muy humano. Sobre el proyecto y mucho más habló diario Hoy con Campanella.

—¿Cómo vivís las repercusiones del estreno?

—Con alegría por un lado pero también adaptándonos a una nueva manera de transmitir los programas, yo trabajo mucho en televisión, en muchos programas, pero es la primera vez que estoy desde el arranque en un programa que sale pura y exclusivamente por streaming. Feliz por los comentarios que son muy positivos, pero claro que no son en la misma cantidad o en masa que cuando se estrenaban en la televisión tradicional.

—¿Qué pasa cuando, justamente, recibís el feedback con mayor demora, y además se entiende así que el proyecto tiene una vida más larga?

—Claro, en preparación, porque por otro lado sale todo junto. Con las plataformas el mirar televisión es lo mismo a lo que era comprar y leer un libro, que lo consumís a tu ritmo, podés leer un capitulo hoy, otro, otro día, y se frena la conversación porque no querés spoilear a otros que no lo vieron, pero claro que tiene sus ventajas, son otras maneras, hay que acostumbrarse. Además se estrena en todo el mundo al mismo tiempo; yo tengo la cabeza en la Argentina y Estados Unidos, que es donde se hizo, pero la realidad es que se ve en todos lados al mismo tiempo.

—¿Cómo surgió Night sky?

—Es el bebé de Holden Miller, escribe el piloto, tenés que hablar con él, no quiero ponerme en sus zapatos, y luego se reunió con Dan Connolly, con quien yo había hecho Colony, y me convocaron para dirigir el piloto y el segundo capítulo. Desde que lo leí me encantó, me habían llegado varias cosas de fantasía para hacer, porque están haciendo mucho, sobre todo por la parte humana, porque hasta podés prescindir de la parte de fantasía, y además, hasta una de las posibilidades es que todo lo que sucede suceda en la cabeza de los dos protagonistas. Me ofrecía, como director, trabajar con la impronta humana dentro del género de fantasía.

—Hay diferencias entre los intérpretes: de carrera, edad. ¿Qué trabajo se hizo para unificar el tono de la actuación entre ellos?

—Yo dirigí los dos primeros, pero de eso se trata el hacer el piloto, de dejar el tono para los demás, dejando un código, no lineal, pero en el que se dejan los lineamientos de la serie, a mí me pasa cuando me sumo a un proyecto. Además está el showrunner, Dan Connolly, sumado a un elencazo, encabezado por Sissy y J.K. Se nota que Sissy viene del cine, tiene una cantidad de protagónicos a patadas, y ella tenía los guiones con anticipación, ocho meses antes que empezáramos a rodar, porque estuvo la pandemia, ella dialogó mucho, aportó, y así encontramos el tono, con mucho humor y humanidad, presente todo el tiempo, aun cuando son las escenas de género, siempre los objetivos eran internos y emocionales. Al tener esto desde el principio, los guiones, el showrunner allí y el talento con lo que aporta, es muy difícil que se salga del tono. Y eso que se grabó todo como una película, sin que ellos vieran nada.

—Uno entra más por la entrañable historia entre los protagonistas, más allá de la fantasía…

—Sí, y estaba clarísimo para todos que se tenía que lograr el enganche con ellos, no por tribulaciones del plot, no por el viaje, sino por querer seguir viéndolos, que es lo que nos atrajo a todos también al proyecto, porque lo hacía muy distinto.

—Jujuy está presente en la serie, ¿ayudó que ellos tenían la Film Comission que facilita las locaciones y el trabajo?

—Nos ayudaron mucho realmente. Debo decir que esas escenas las dirigió Philip Martin, porque no pude por algunas demoras hacerlo yo. Originalmente esa línea era un personaje americano y transcurría en Nueva México, al sur de Estados Unidos. Al involucrarme me preguntaron dónde podía hacerse en la Argentina, y por la historia había dos lugares posibles que me parecían: las ruinas de San Ignacio en Misiones o esto en Jujuy. De esa manera empezó todo, complicado, por Zoom, eligiendo los decorados en la Argentina, liderados por Muriel Cabezas en la producción.

“Generalmente cuando uno ve ciencia ficción...”

—¿Creés que la clave del éxito de la serie es lo humano?

—Absolutamente, yo hice películas como El hijo de la novia o Luna de Avellaneda, y siempre la vejez, el paso del tiempo, las parejas a lo largo de las décadas, me apasionó, lo ves en todas mis películas, o En el mismo amor, la misma lluvia, una pareja a lo largo de 25 años, a mí no me gusta hacer algo cuando la pareja se conoce, como en la típica comedia romántica, me gusta agarrarlo a los 30 años, ahí se pone brava la cosa. Me gustó la mezcla de estas cosas, de una pareja que empieza a lidiar con su propia mortalidad, sufrieron una pérdida, y se encuentran en el último tramo de la vida, y no quieren terminar con su amor, porque se aman, mezclar eso con fantasía de este tipo me pareció fascinante. Para mí no fue nunca ciencia ficción, sino que lo asocié a La dimensión desconocida, donde tipos comunes, del campo, lidian con mundos que están ahí, y no saben si quieren pasar o no, como pasar a otra vida, una metáfora de la muerte, es utilizar el motor del género para transportar las emociones del drama.

—Ellos están expuestos a otras cosas además, como la cleptómana que los quiere sorprender, la mirada esquiva de la sociedad…

—Los olvidos, por supuesto, la relación con la nieta, un montón de cosas que habla de vínculos, hasta la relación de madre e hija de Julieta y Rocío, porque generalmente cuando uno ve ciencia ficción nada tiene que ver con nuestras vidas, pero acá, todo.

—¿Cómo fue la experiencia con Prime Video?

—Excelente, conmigo la gente de Amazon fue de primera, lo mismo con Legendary, con quien ya trabajé en Colony y con quienes incluso quisimos traer Colony a Buenos Aires, fue genial con todos, veían material y nos decían lo lindo que les gustaba, también el pedido que hice que la serie sea en pantalla ancha, en 2,34, formato de cine, que no es común, porque las series ahora se hacen en formato casi dos a uno, pero acá me apoyaron para que sea similar al cine.