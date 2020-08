Juan Villegas: “La música siempre tuvo un lugar importante en mi vida”

Figura clave de la renovación del cine argentino, Juan Villegas presenta Los trabajos y los días, documental sobre el Centro de Experimentación del Teatro Colón, que se verá en Cine Virtual de PCI. Además, lanzó el libro Una estética del pudor, reflexión autobiográfica a partir de la participación del cantor Raúl Berón en la orquesta de Aníbal Troilo.

Diario Hoy dialogó con él para saber más de ambos proyectos.

—¿Cuál es tu relación con la música, qué te lleva a realizar películas y libros sobre el tema?

—Es curioso, porque mi primera película, Sábado, no tenía nada de música. De hecho, luego de estrenar recibimos una carta de Sadaic reclamando que no

habíamos declarado la música y tuvimos que explicar que no la había. Después, en las siguientes, la música siempre tuvo un lugar importante. El mismo que tiene en mi vida, aunque siempre como oyente. No tengo formación musical, pero siempre me gustó escuchar. Y en las películas me gusta que la música tenga un lugar, pero vinculado a los personajes, no como un agregado para reforzar climas o buscar la emoción. Me gusta filmar músicos. En el caso de Victoria, se trataba de una artista que admiro y en esta, el protagonista es el CETC narrando ese espacio en el cuál la música se crea y se muestra al público. En el libro quise homenajear a Raúl Berón, un cantor extraordinario, pero tal vez no tan conocido fuera del ambiente del tango, y también a Troilo, que es más conocido, pero quería sacarlo del mito y reivindicarlo como músico excepcional. A partir de ellos, me metí en algo más au­tobiográfico, donde entra mi abuelo, la radio, Dolina, Gardel y más. Es una linda coincidencia que el libro y la película salgan juntos.

—¿Cómo es estrenar online y lanzar el libro digital?

—Además de la música, otra cosa une al libro y la película, que ambos llegan al público en versión digital. La película tuve la oportunidad de mostrarla en una sala, en el Doc Buenos Aires. Me gustaría mostrarla nuevamente en sala, pero mientras tanto, esta es una oportunidad excelente. Celebro que exista un espacio como Puentes de Cine (sala de cine virtual) y celebro que la prensa, la crítica y los colegas directores y productores estén difundiendo este tipo de iniciativas.

RECONTRALOCA

Versión número ocho mil de esta historia en la que una mujer decide romper con sus propios esquemas y miedos gritando a los cuatro vientos sus verdades. Gianella Neyra, aporta talento y trayectoria a una producción calcada con carbónico en una producción cinematográfica débil. En Google Play y Apple TV.

UNA CHICA INVISIBLE

Original propuesta nacional que tiene el universo de lo virtual como punto de partida para reflexionar sobre la vulnerabilidad de vínculos, el amor, la paternidad, la pareja, el trabajo y la sobreexposición a las redes sociales. Notable elenco en una producción distinta. Disponible en Cinear Estrenos.