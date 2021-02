Julieta Ortega destacó que saldría con una mujer

Julueta Ortega se mostró reflexiva y destacó que no descarta salir con una mujer, pese a no haber tenido experiencia previa. La actriz remarcó que le genera intriga y que hoy en día tiene otra mente, para evaluar la chance. "Nunca me enamoré de una chica, pero pienso que tal vez me perdí de algo. Debe haber algo ahí que no investigué", dijo.

Por otro lado agregó: "Me ha pasado de tener relaciones con hombres que se han terminado y siempre me ha quedado una amiga, una exmujer, que yo me he acercado durante la relación". Y también destacó que le gustaría la idea de experimentar con su mismo género.

"La mujer es un universo que me convoca muchísimo. Descubrí que las mujeres me interesan mucho más que los hombres, hay un abrigo ahí que sé que no lo voy a encontrar en los hombres", sintetizó en diálogo con Franco Torchia en La Once Diez Radio.