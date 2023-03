Julieta Ortega: “Yo siempre quise ser actriz”

Heredera de uno de los apellidos más talentosos del país, Julieta Ortega supo abrirse camino a fuerza de sus propios intereses y deseos. Como parte de Perdida mente, de José María Muscari, uno de los éxitos teatrales de los últimos años, se consolida como comediante.

Además de ser unos de los cinco espectáculos más convocantes de la temporada, la obra sumó en las últimas horas el reconocimiento por parte de la principal institución que trabaja con pacientes con Alzheimer en Mar del Plata por el particular tratamiento que hace de la enfermedad.

Hablamos con Ortega para saber más sobre el secreto de la obra que protagoniza junto a Leonor Benedetto, Karina K, Ana María Picchio y Patricia Sosa, bajo la dirección de Muscari.

—Primero quiero que me cuentes, Mar del Plata, temporada, ¿habías hecho antes de esta oportunidad?

—Hice temporada, pero hace 20 años que no. Lo único que hice fue El ­cartero con Nicolás Cabré, Darío Grandinetti, así que imaginate, reansiosa y expectativas todas. No voy a mentirte, además nunca hice una obra de teatro que durara más de un año. Fuimos con una obra que está calentita, está muy probada, viene girando mucho, entonces creemos que va a gustar todo lo que gustó acá, pero hay una diferencia que a Mar del Plata va gente de todo el país, que tal vez no tuvo la oportunidad de verla en Buenos Aires, así que ­seguramente también después haremos una gira porque es una gran oportunidad de que la gente vea la obra, que ya sabemos que funciona y que gusta.

—¿Cuál creés que es el secreto del éxito de una obra como Perdida mente?

—Yo creo que en la obra convive muy bien el humor y que hablamos de los problemas que la gente no quiere hablar, que son las enfermedades cognitivas, concretamente las enfermedades, y le puso mucho humor. Entonces la gente se va con algo que la ha tocado profundamente y a la vez no para de reírse, y eso siempre es bienvenido, porque la vida también es eso.

—La clave puede ser también el grupo que se armó, ¿verdad?

—Sí, somos cinco minas que nos llevamos superbién. Con Patricia yo no había trabajado y la amo. “Leo” es una mujer extraordinaria, extraordinaria. Ana María es familia y “Kari” es una genia. Entonces son cuatro mujeres muy potentes, muy valiosas.

—¿Qué encontraste en la actuación? Vos anduviste por muchos caminos artísticos y hasta emprendedores. ¿Qué te da la actuación que no te daban esos otros espacios?

—Bueno, yo siempre quise ser actriz, más allá de que ahora tengo mi marca de pijamas, que haya conducido programas, que me guste la poesía, que haya muchas cosas que me interesan. La verdad es que yo siempre quise ser actriz. Me encontré a mí ahí, digamos. Creo que es eso. La primera vez que llegué a Los Ángeles fui a teatros.

—Tomo esto que me decís, ¿el teatro en particular qué tiene, a diferencia de la ficción audiovisual?

—El teatro es donde empieza todo. Cuando uno empieza a estudiar teatro se sube a un escenario y hace escenas. Te ponen una cámara, no estudiás con una cámara enfrente. Entonces es como el nudo, es donde más podés sentir todo lo que aprendiste, las dificultades que tuviste cuando estabas aprendiendo, cuando tomabas clases en el teatro. Es como lo más vivo de la actuación en el teatro, es lo más vivo.

—¿En este 2023 hay algo más que ­Perdida mente?

—Después de la temporada eventualmente haremos la gira.