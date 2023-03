La resiliencia de Cara Delevingne

Luego de una serie de comportamientos erráticos y compulsivos, la modelo Cara Delevingne decidió volver a empezar para comenzar un tratamiento médico que le diera una mejor calidad de vida. En ese momento también pudo asumir que tiene una adicción a las drogas y así fue que lo confesó luego de mostrar unas imágenes de fuerte contenido: “Sabes, a veces necesitas un control de la realidad, así que en cierto modo esas fotos eran algo por lo que tenía que estar agradecida”. Asimismo asume: “Soy clásicamente buena para evitar cosas, simplemente no quería lidiar con mis problemas”.

Además de las adicciones fue diagnosticada con una fuerte depresión que suele abrumarla ya que no tomaba medicación. Luego afirma que “siempre supe que las cosas tendrían que ser diferentes a los 30, porque la forma en que vivía no era sostenible. Hay un elemento de sentirse invencible cuando estoy drogada. Me puse en peligro en esos momentos, porque no me importaba mi vida”. A su vez, asegura que aunque lleva un tiempo sobria, “el camino hacia la recuperación no tiene punto final. Antes, siempre me interesaba la solución rápida de la curación, ir a un retiro de una semana o a un curso para trauma, por ejemplo, y eso ayudó por un minuto, pero nunca llegó al meollo de la cuestión, las cosas más profundas. Esta vez me di cuenta de que el tratamiento de 12 pasos era lo mejor, y se trataba de no avergonzarme de eso. La comunidad marcó una gran diferencia. Lo opuesto a la adicción es la conexión, y realmente lo encontré en los 12 pasos”.