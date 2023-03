Martín Desalvo habla de Hija, su nueva película

Qué pasa cuando el silencio termina por resquebrajar el presente? La nueva propuesta de Martín Desalvo, Hija, trae una profunda reflexión, otra vez en suelo misionero. Además, habla acerca de cómo los jóvenes deben adaptarse a cuestiones completamente ajenas, en apariencia, a ellos. Por acá cuenta a diario Hoy detalles de la producción.

—¿Qué encontrás en Misiones para rodar tus proyectos y cuál fue el disparador de Hija?

—Encuentro una mezcla bastante ideal de cuestiones artístico-técnicas, por un lado, la parte dura, de financiación, hay un instituto provincial y una ley de cine que destina fondos, y eso hace que combinados con los del Incaa se puedan realizar películas, cosa que está complicada para este tipo de filmes independientes y de mediano presupuesto.

Por otro lado, está la parte artística, que me parece fundamental.

—Mora Recalde vuelve a tener participación en un proyecto tuyo, ¿qué te aporta, más allá de ser tu compañera de vida, en cada una de las películas?

—Este proyecto, al desprenderse del cuento El hijo, iba a ser sobre un padre y su hijo, y Mora, cuando lo leyó, ­sugirió que fuera una hija, dándole una dimensión más compleja al personaje, porque no es lo mismo un joven adolescente que una joven adolescente metida en este mundo tan hosco y hostil de la producción de carbón artesanal en el medio del monte, viviendo con todo lo que eso implica, un padre alcohólico.

Eso le dio una dimensión interesante y esa es una de las tantas cosas que Mora aporta, además de ser una excelente actriz, porque lo que logra, esa verdad, siempre, haciendo personajes totalmente distintos y con una versatilidad única, además de eso, y de ser directora de casting, de hecho la sugerencia para que Jazmín fuera la protagonista también fue de Mora. Me aporta un cúmulo de cuestiones que no solo tienen que ver con su trabajo como actriz, sino de ver el proyecto en su conjunto, algo que se agradece y me da mucha confianza. Deposito en ella confianza, porque me da esa mirada global de los proyectos.