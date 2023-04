Julio Rojas: “Me encanta el tema de la arquitectura del terror y las casas embrujadas”

Ya está disponible en ­Spotify la segunda temporada del podcast de terror Quemar tu casa, conceptualizada y escrita por el guionista Julio Rojas. Este producto original vuelve a la plataforma con una historia aterradora en un nuevo entorno y que, sin duda, continuará liderando el género de terror en las audioseries latinoamericanas. Hablamos en exclusiva con Rojas para saber más detalles de la nueva temporada.

—¿Por qué creés que nos interesa tanto el thriller, el suspenso?

—Yo creo que tiene que ver con la ancestral manera de comunicarnos sobre los peligros del universo, y creo que así se entrenaba la tribu. La tribu se entrenaba mediante escuchar esta historia, recrearla en tu mente, hacer la topografía del peligro, hacer la topografía del miedo, que era una emoción completamente sobrevivencia, completamente biológica, sin miedo no hubiéramos llegado hasta acá, y si no nos hubieran comido los predadores. Y creo que esa herramienta, el vehículo de la voz y luego la escucha, es perfecto para generar la sensación de que hay un peligro afuera y que te tienes que asustar y llega directamente, llega como al neocórtex.

—¿Cómo fue imaginar esta nueva entrega?

—Me sentí privilegiado de estar en un proyecto que abordaba un tema que me encanta, que es el tema del terror, pero también el tema de la arquitectura del terror y las casas embrujadas. Las casas embrujadas, es un género en sí mismo, entonces no podía desperdiciar la oportunidad de, si ya se había hecho una primera temporada que le fue tan bien, volver no a la casa embrujada de la ciudad, sino que vamos directamente a la raíz del género, a la casa embrujada en el fin del mundo, en el acantilado, el imaginario casi arquetípico que tenemos de la casa embrujada con el torreón, con la torreta, con las olas abajo, del imaginario de Stephen King al imaginario de Hill House, todo converge ahí.

—¿Cómo estás viviendo estas adaptaciones que se están haciendo en todo el mundo de Caso 63 con actores de primera línea?

—Como un fanático, yo creo que no me siento parte de esa ficción, sino disfrutándolo como el fanático que admira a Julianne Moore y a Oscar Isaac, y yo creo que es el abordaje más sano para un autor, que es comprender que tu obra ya no es tu obra, que es una obra que ya se fue, y va a llegar con muchos nombres, muchas caras y muchos trajes diferentes, y alguna vez fue, de alguna manera, fuiste parte de un proceso, pero ya no te pertenece, y eso me parece hermoso.