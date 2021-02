Justin Timberlake se disculpó con Britney Spears

Durante cuatro años, las estrellas incipientes del género pop, Justin Timberlake y Britney Spears, mantuvieron un noviazgo intenso, a la par que cosechaban exitosas carreras en la música internacional. Tiempo después, la rubia entró en una vorágine insana que la llevó a volcarse a las adicciones, mantener relaciones tormentosas y culminar internada en un centro de rehabilitación, mientras que su papá se hizo cargo de la curatela.



En el presente existe una conciencia y militancia en las políticas de género; han cambiado los paradigmas y es por esto que Justin, de 40 años, publicó un mensaje pidiéndole disculpas a su ex por el comportamiento que supo tener en el pasado. Por otro lado, incluyó en el texto a Janet Jackson, la artista con la que compartió un show en el 2004. Sucede que en el transcurso del evento, la intérprete tuvo un percance con su vestuario que le dejó un seno al descubierto. Por ello fue duramente criticada.



En el mentado texto, Timberlake expresa: “He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de tono o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos tiempos y en muchos otros, y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo.

Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fracasé. También me siento obligado a responder en parte porque todos los involucrados merecen algo mejor y lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”.



Vale mencionar que Britney volvió a los escenarios tras permanecer internada, transitar un divorcio y perder la tutela legal de sus dos hijos. Si bien lanzó discos y permanece en carrera, la tutela sigue administrada por su papá, que deberá rendir cuentas a un fondo administrativo que interpusieron los abogados de la diva.