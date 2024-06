Katja Alemann: “Todos los personajes tienen su dificultad, siempre”

Cris Miró (Ella) ya puede verse completa en Flow y además estrena un episodio cada domingo en TNT.

Protagonizada por un gran elenco, encabezado por Mina Serrano, que encarna a Cris Miró, y Katja Alemann la acompaña en un rol clave, el de la madre de la vedette.

Con ella hablamos en exclusiva para conocer detalles del detrás de escena, sus recuerdos sobre Cris y cómo fue componer a un personaje en sus antípodas.

—¿Qué recuerdo tenías de Cris Miró? ¿Qué imagen icónica tenías de ella antes de embarcarte en este viaje en la serie?

—Yo vine al estreno del Maipo en donde ella debutó como vedette y la verdad que me quedé maravillada. Tengo recuerdos muy nítidos de su aparición en el escenario. No la conocí personalmente, pero me pareció hermosa, la verdad que sobre todas las cosas, eso, me parecía un ser hermoso.

—¿Qué te pasó cuando viste a Mina?

—Cuando la vi a Mina, claro, tenía que construir esta relación madre e hija, y además ver la similitud que podía tener con Cris realmente, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien porque inmediatamente pegamos onda y además ella también es performer, y yo soy performer también. Como que con ella también tenemos como ciertas similitudes artísticas y enseguida nos hicimos compinches. Y la verdad es que a mí me impresionó mucho la femineidad que tiene Mina, es muy femenina, que eso es una cosa que uno admira en las mujeres trans, que realmente tienen como esta forma donde se les ha hecho completamente natural ser así tan delicadas, tan femeninas.

—¿Sentiste algún tipo de presión a la hora de aceptar este desafío de contar esta historia que es tan necesaria?

—En este caso no es una biopic que respeta tanto el original, no es la propuesta. Creo que la propuesta es una ficción que cuenta esta historia y en donde cada uno juega el personaje que le tocó, o sea, en el caso mío, la madre, con toda la problemática de la madre. Que sí tenía que ver con la vida real, pero todo como fue construido, creo que es realmente ficción, es una historia que se cuenta. Es importante tener esta esta relación con el producto, con lo que vamos a ver, con la historia y me parece que eso también le da como un vuelo. Porque no se queda como en la pequeñez de lo que realmente sucedió, todo, sino que es un homenaje, es una historia linda de contar de una persona que ha luchado por sus ideales y que ha logrado conseguir lo que quería.

—¿Qué trabajo se hace en este caso puntual?, más allá que estén los guiones, que estaba este contexto familiar y es una ficción, pero, ¿qué trabajo se hace? ¿Cómo se recupera ese momento que ustedes están contando, pero desde la ficción?

—Yo creo que lo más importante en la actuación, en general, en cualquier personaje es comprender los motivos profundos de qué es lo que hace, por qué hace lo que hace, qué piensa, cuál es su línea de pensamiento, del personaje, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué sistema de creencias tiene, por qué hace lo que hace, cuál es el objetivo, qué motivo tiene. Entonces, una vez que uno logra comprender profundamente ese ser que uno va a encarnar, ya después es ese ser, una vez que actúa, a mí por lo menos me pasa eso como que una vez que logro tener la dimensión de lo que le sucede al personaje, ya directamente no tengo que ni pensar, ya soy ese personaje.

—¿Te tomó tiempo?, porque uno te ve en la pantalla y te imagina a vos, Katja, siendo completamente diferente, por conocer tu vida, tu carrera, tu trayectoria, ¿fue difícil?

—Todos los personajes tienen su dificultad, siempre, porque uno encarna a otro ser humano que no es uno. Entonces requiere básicamente como de la humildad de desmontar las propias creencias o lo que uno puede proyectar en ese personaje, de no proyectar lo que uno piensa del personaje y simplemente dejar que el personaje tome la dimensión original que tiene. Y una vez que uno realmente lo comprende, entonces después lo encarna. Para mí por lo menos funciona así.