Katy Perry y una venta millonaria

La diva del pop Katy Perry se ha consagrado en todo el globo terráqueo gracias a su carrera como solista. En la actualidad la compañía Litmus confirmó que compró el catálogo musical de la artista. Sucede que han adquirido las regalías de los álbumes One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. Es por ello que para pagar estas obras de producción los empresarios debieron abonar casi 30 millones de dólares. Por su parte, la diva que ahora está casada y es madre de una hija tomó esta decisión porque quiso empezar desde cero además de ser dueña de una cifra millonaria. Asimismo va a hacer una serie de trabajos para este proyecto independiente. Es por ello que el dueño de la empresa afirma: “Katy Perry es una visionaria creativa que ha tenido un gran impacto en la música, la televisión, el cine y la filantropía. Me siento muy honrado de volver a asociarme con ella y de ayudar a Litmus a gestionar su increíble repertorio”.

En la actualidad, el exesposo de Katy Perry, el famoso Russel Brand fue acusado de haber violado a cuatro mujeres. Ahora sale a la luz otra entrevista que, hace diez años atrás, dio la que supo ser su esposa, por lo que Katy Perry afirmaba: “Al principio, cuando lo conocí, quería un igual, y creo que muchas veces los hombres fuertes quieren un igual, pero luego lo obtienen y dicen: 'No puedo soportar la igualdad'. No le gustaba la atmósfera en la que yo era el jefe en la gira. Así que eso fue realmente doloroso y muy controlador, lo cual fue perturbador”.

Vale mencionar que las mujeres que lo denuncian están en pleno momento judicial y alegan que los hechos ocurrieron desde el 2006. Por su parte, el hombre hizo un video dando por negativas las demandas.