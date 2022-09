L-Gante: entre la confirmación de separación y los elogios a Wanda

"Alrededor de dos meses. Pero tranqui”: eso fue lo que respondió L-Gante cuando, en un intercambio con sus fans a través de Instagram, le preguntaron cuánto hacía que estaba separado.

El cantante de cumbia 420 hacía un tiempo ya que no vivía junto a Tamara Báez, su ex y madre su pequeña hija Jamaica. Y la confirmación vía redes sociales llegó desde la casa en la que se encuentra alojada Wanda Nara, en Tigre, ya que es una de las investigadoras del programa ¿Quién es la máscara?, que se emite por Telefe los lunes por la noche. Y que haya respondido y subido esas imágenes desde la mismísima casa de Wanda aumentó exponencialmente los rumores de un posible romance entre ambos. Aunque desde el entorno informaron que están trabajando juntos en una colección de ropa, los rumores no paran.

Por ejemplo, Mariana Brey en Socios del espectáculo (Eltrece) expresó: “Todo empezó en una fiesta que se hizo en la casa de Marcelo Tinelli y L-Gante, que estaba invitado, dijo: ¿La puedo invitar a Wanda, la original? Le dijeron que sí pensando que era la de Canta conmigo ahora, y cuando llegó, entró Wanda Nara”. La panelista sostuvo además que Wanda y Elián Valenzuela han compartido ya varios eventos, incluso una salida al boliche Áfrika. Los testigos de aquella noche aseguran que estuvieron muy cerca toda la noche, incluso que hubo besos. Fue otro panelista el que fue aún más lejos. Rodrigo Lussich comentó: “Wanda sale a otro boliche, fue a Áfrika. La gente de una cuenta obtuvo imágenes de esa noche de descontrol. Aparentemente, esa noche cierran un VIP dentro del VIP para que L-Gante se chape a Wanda Nara”.

Vale recordar que apenas unos días atrás ella y Mauro Icardi confirmaron su separación a través de las redes sociales. Incluso tuvieron picantes intercambios donde revelaron chats y mensajes poco amistosos, que luego borraron.

El intercambio entre L-Gante y sus fans fue de lo más variado. Un usuario lo comparó con Diego Maradona y él respondió: “Esas oraciones me hacen sentir lo mejor del mundo. Jaja. Gracias por semejante halago”. También le consultaron qué piensa de la comunidad LGTB+ que lo sigue y dijo: “La mejor de mi parte, me alegra y respeto mucho. No hay diferencias”. Pero a su vez le consultaron por Wanda: “¿Qué onda Wanda, tan copada como en las redes?”. La firmó y escribió: “Mucho más”.

Por otro lado, Tamara Báez, ex del cantante, hizo su aparición también a través de las redes. En medio de la transmisión de un vivo de IG de Kennys Palacios, amigo y estilista de Wanda, comentó: “Qué buena onda Wanda que tenés. Esas señas que hiciste, ¿te acordás que te las hacían a vos por la China (Suárez)? Caradura. Ni respeto”. Aunque sin ser específica, Báez apuntó con munición gruesa en contra de la blonda. Mientras, todo parece indicar que esto recién comienza.