William Brent Bell, al frente de la taquilla con La huérfana 2

La aterradora saga de Esther continúa en La huérfana 2, que fue la película más vista el fin de semana en Argentina y que tiene a William Brent Bell tras las cámaras. Con él hablamos para saber más detalles de la terrorífica saga.

—¿Qué te llevó a dirigir La huérfana: el origen?

—A veces, cuando veo una película, empiezo a tomar notas y fue solo una coincidencia que haya tomado todas estas notas sobre la película original, La huérfana. Tan solo seis meses después, me propusieron el guión de La huérfana: el origen. Antes de leerlo, fui muy honesto con ellos en cuanto a que era bastante escéptico. Como fanático, estaba emocionado de leer una nueva película de La huérfana, pero tenía mucho que cumplir. Sin embargo, tan pronto como lo leí, me quedé impresionado y dije: “¡Oh, guau, ustedes realmente lo hicieron! Lograron algo que es único”. La historia tiene giros y vueltas, y es muy fresca. Hay una nueva perspectiva sobre este personaje. Pero luego se convirtió en: ¿cómo elegiremos a este personaje si no es Isabelle Fuhrman? Entonces, el desafío se convirtió en lograr que Isabelle volviera al papel.