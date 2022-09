Benjamín Otero: “En el cine te sentís como esa persona que nunca vas a ser”

Todos los días vemos a Benjamín Otero en una publicidad de un reconocido banco junto a Iván de Pineda, pero lo cierto es que este talentoso intérprete ha desarrollado, en un corto tiempo, una carrera promisoria en el cine, demostrando su diversidad y ductilidad a la hora de encarar proyectos. Recientemente llegó una vez más a la pantalla grande con Camino al éxito, película dirigida por Sebastián Rodríguez, y con esa excusa hablamos con él.

Camino al éxito es una propuesta honesta, de cual participa Otero junto a Sergio Prina y Paula Carruega, entre otros. El viaje de transformación de un tío y su sobrino sirven de plataforma para hablar de los orígenes, las metas, los sueños y el intentar salir de los lugares en donde nos ponen los otros.

—¿Cómo fue construir a Enzo, el personaje de la película?

—Fue muy divertido y también liberador, porque te sentís como esa persona que nunca vas a ser.

—El personaje juega al fútbol, ¿vos?

—Antes sí, casi toda mi vida, ahora no juego al fútbol sino que hago handball.

—¿Y tenés tiempo entre todo lo que hacés?

—Sí, porque yo voy al colegio a la mañana, así que normalmente tengo las otras actividades a la tarde.

—¿En qué momento rodaste esta película?

—Después de filmar Hoy se arregla el mundo. La hicimos en vacaciones de invierno de 2021, la pudimos grabar en dos semanas. Fue en pandemia, teníamos bastantes protocolos, la mayoría tenía que usar barbijos y había que hisoparse cada tres días.

—Entonces fue una experiencia distinta…

—Sí, porque no nos podíamos ver las caras, y había que cumplir con los protocolos.

—¿Cómo fue el rodaje? ¿Dónde la filmaron?

—En Mercedes, y en Buenos Aires. En Mercedes estuvimos varios días, y paramos en un hotel donde vendían muy ricos flanes.

—¿Te gusta eso de rodar y quedarte en un lugar?

—Sí, me gusta, porque si no estoy siempre en mi casa.

—¿Cómo vivís que te reconozcan?

—A mí no me reconocen tanto en la calle, pero cuando lo hacen, no me piden fotos, pero dicen: Ah, es el nene de tal cosa, y yo me sonrojo un poco y me hago el que no escucho nada.

—¿Cómo sigue el año de teatro?

—Hice una participación en Lennons, de José Cicala, y en otra de Mariano Argento, que es de terror.

—Soñando, ¿hay algún papel o película que te gustaría hacer? ¿Tenés película favorita?

—Siempre me gustaron las películas de terror, así que me gustaría hacer más de terror. Me gusta mucho It, del género, y preferida, alguna de Spiderman.

—¿Te gustaría hacer de Spiderman?

—Sí, pero habría que ser acróbata y no sé mucho de eso.