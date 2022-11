L-Gante, frente a la reconciliación de Wanda

Que sí, que no, que tal vez. Parece que finalmente no. Todo indicaría que el ida y vuelta amoroso entre L-Gante y Wanda Nara, que parece fue más que apenas un coqueteo, finalmente, por ahora, se cortó. O queda en el freezer hasta nuevo aviso. Es que la blonda está en plena reconciliación con el futbolista Mauro Icardi. De hecho, durante esta semana tuvieron una estadía vacacional en las paradisíacas Islas Maldivas.

En un repaso urgente, vale recordar que hace unas pocas semanas la empresaria estuvo en Argentina por cuestiones laborales y aprovechó su tiempo libre para salir y divertirse. Y es a partir de allí que tuvo constantes encuentros –a la luz del día y a la luz de la luna- en boliches y demás con Elian Valenzuela, alias

L-Gante. Regalos, mimos, besos y buenísima onda entre ambos, antes de que Wanda regresara a Turquía no sin antes confirmar su separación con Mauro Icardi. Pero en el correr de los últimos días, las cosas cambiaron: Wanda y Mauro están a full compartiendo frente al mar y L-Gante dio acuse de recibo.

Primero fueron algunos sugestivos mensajes a través de su Instagram. “No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, disparó filoso, el cantante de cumbia 420, a lo que Wanda respondió: “Que linda frase, aunque no la entendí”. A lo que él volvió a escribir, desafiante: “Ya entenderás”. Luego publicó un adelanto de lo que será una nueva canción. Allí canta: “Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada/Estoy pensando en si te acuerdas de mí”. Y luego continúa: “Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”. Y lo último llegó hace apenas unos pocos días, también a través de sus redes. Allí, en lo que todos consideran una indirecta para Wanda, escribió: “Acá tenemos todo menos drama”. Pero no todo acaba allí, porque la respuesta, irónica y picante, no se hizo esperar.

Es que en una storie donde arrobó a Wanda, Icardi replicó una foto que en su momento ella le habría dedicado al cantante: unas gomitas sobre una palma abierta con la leyenda “Miss”, solo que esta vez la leyenda decía “Miss you”. Así las cosas, las indirectas van y vienen. Por lo pronto, la modelo y el futbolista están en pleno reencuentro.