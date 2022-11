La boda de Florencia Peña

Entre los cerros y el cielo salteño haciendo de escenario natural, la actriz y conductora Florencia Peña y el abogado Ramiro Ponce de León celebraron el primero de sus dos festejos por el casamiento. La historia de amor entre ellos se remonta a algunos años atrás. Se conocieron hace diez años en un casamiento al que asistieron por amigos en común. La invitación a un trago, un daiquiri y pum: el primer flechazo entre ambos estaba dado. Luego de ese primer acercamiento, tuvieron un encuentro en la casa de ella en la que charlaron durante horas. Y a partir de allí ya quedó sellada la relación y el amor.

Los primeros años mantuvieron, de algún modo, una relación a distancia. Él residía en Salta y ella en Buenos Aires. “Durante más de cinco años vivimos separados, yendo y viniendo del norte al centro del país, hasta que llegó Felipe y entonces Rama ya se quedó en casa. Cuando lo conocí, no quería ni casarse ni ser padre, ni formar una familia”, contó Florencia alguna vez. Vale recordar que ella tiene dos hijos fruto de la relación con su primer marido, el músico Mariano Otero. En 2017 tuvieron a su hijo Felipe y poco después ella expresó que con Ramiro tenían una relación abierta.

Hace apenas unos pocos meses que llegó la propuesta de casamiento: al regreso de unas vacaciones en México y Miami y en un lujoso hotel de Puerto Madera él le entregó una caja con el anillo adentro.

Finalmente, aquella propuesta tuvo su primera celebración en medio de los Valles Calchaquíes. Entre íntimos e invitados, la pareja dio el sí. Algunas de las celebridades que estuvieron presentes fueron la conductora Georgina Barbarossa, la periodista Nancy Pazos -excompañera de la novia en Flor de Equipo- y la actriz Julieta Novarro y el humorista Dan Breitman.

En las primeras fotos luego de las formalidades posaron junto a sus hijos, el que tienen en común y los de Florencia. La wedding planner fue nada más y nada menos que Claudia Villafañe, la ex de Diego Maradona. Vale recordar que este es el primero de los dos festejos. Porque el 2 de diciembre harán lo propio en la ciudad bonaerense de Baradero.

Un día antes de la boda, la flamante pareja brindó una divertida, justamente en el programa que ella conduce. Allí, entre divertidas anécdotas y algunas confesiones personales, él comentó: “Los días previos fueron una combinación de disfrute y estrés. La verdad que 10 años atrás, cuando nos conocimos, no me imaginaba este desenlace. Nos conocimos, justamente, en un casamiento”. Por su parte, ella recurrió al humor y a la desfachatez que la caracteriza para contar la primera vez que viajó a Salta: “Le pedí a una amiga que me acompañara, porque la prensa me venía siguiendo. Me fue a buscar al aeropuerto un amigo de él muy gracioso, Seba. Él vivía en un departamento, y cuando yo llegué tenía puesta una remera turquesa que no estaba chequeada. Ahí me di cuenta de que iba a ser un trabajo duro”. En la entrevista se los vio cómplices y amorosos, cuestión que revalidaron entre montañas y encantos naturales.