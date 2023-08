La canción de Rauw Alejandro

En los últimos días, los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro despertaron la atención de sus seguidores al informar que daban por terminada la relación que los supo unir por casi tres años. Además, recordemos que la ahora expareja había comunicado su compromiso y su inminente boda en un disco que hicieron a dueto y en un videoclip. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la pareja anunció el fin y cada uno siguió su camino por separado. Pero empezó a haber rumores de infidelidad entre medio, y ellos aclararon los tantos a través de un comunicado en las redes sociales. Ahora el hombre lanzó una canción, y todo da a entender que en su letra hay una clara dedicación a su antiguo amor, puesto que reza: “Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí, aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar”. Asimismo, esta letra, que pertenece a la obra titulada Hayami hana, continúa: “Qué pena que las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos. De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer”. Por otro lado, el hombre defiende su buen nombre aludiendo en una prosa del mismo tema que no es infiel.