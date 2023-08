Rumores de romance entre el actor Rami Malek y la actriz Emma Corrin

Hace apenas unos días, se supo que el reconocido actor Rami Malek se había separado de la actriz Lucy Boynton. Pero ya aparecieron los rumores de que Malek estaría en una nueva relación. Fue el periódico inglés The Daily Mail quien difundió que el ganador del Óscar habría iniciado un vínculo con Emma Corrin, una de las figuras de la serie The Crown, quien interpretó a Lady Di en su juventud. En el diario informaron que un allegado al actor dijo: “Se los vio besándose esta semana, pero días atrás también estuvieron juntos. No les importa ser vistos a esta altura”. Además de ello, Malek y Corrin habían cenado juntos en un restaurante en la ciudad de Kent, Inglaterra, y también disfrutaron a la par del show que el músico estadounidense Bruce Springsteen dio en el histórico Hyde Park. Otro periódico británico, The Sun, también confirmó el incipiente romance, que habría empezado hace algunas semanas. Hasta se cita que varios testigos habrían visto a ambos tomados de la mano y a los besos en un restaurante en la ciudad de Kent.

Hay que señalar que la separación de Malek y Boynton ocurrió hacia comienzos de año. Según se cuenta, por tener agendas muy incompatibles. Pero eligieron no difundirlo y no hacer tanto barullo al respecto, sino manejarlo con la mayor intimidad y reserva posible. Ellos estuvieron juntos durante cinco años y durante todo ese tiempo manejaron un bajo perfil. Cosa que mantuvieron al momento de la separación. Ambos se habían conocido durante el rodaje de Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury estrenada en 2018 que le valió el Óscar al actor. Allí, Boynton interpretaba a la novia y musa del artista, Mary Austin. Según la prensa de esos años, el amor había empezado luego del estreno. Aunque, luego de cinco años juntos, la cosa llegó a su fin. Por su lado, Emma Corrin también se maneja con perfil bajo respecto a sus relaciones. Vale recordar que el año pasado se convirtió en la primera persona no binaria en ser tapa de la revista Vogue. “En mi opinión, el género no es algo que sienta fijo y no sé si alguna vez lo será; siempre puede haber allí algo de fluidez para mí”, expresó en aquella entrevista. “Estoy resolviendo todo este complejo asunto del género y la sexualidad (...). Me gusta la gente”, dijo. Una de las últimas relaciones que se le conocieron fue en 2021, junto al director de arte Ibrahim “Ibby” Njoya. Así las cosas, parece que Malek y Corrin están disfrutando de las mieles del amor. Él viene de participar en la celebrada película Oppenheimer, en la que hacia el final protagoniza una importante escena. Habrá que ver si la flamante pareja emite un comunicado oficial o un posteo, o si simplemente será cuestión de verlos cada vez más seguido en las redes y en la vía pública compartiendo el amor. Por el lado de Lucy Boynton, aún no se conoce si está o no en pareja y tampoco ha dicho nada respecto del nuevo amor de su ex, siendo que es todo muy reciente.