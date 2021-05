La directora y la actriz protagónica de The girlfriend experience, a solas con Hoy

La temporada 3 de The girlfriend experience ya puede verse en STARZPLAY, con el protagónico de Julia Goldani Telles, y guión y dirección de la experimentada realizadora alemana Anja Marquardt. Diario Hoy dialogó en exclusiva para Argentina con ambas sobre el revolucionario show, que ahora suma la tecnología como disparador narrativo.

La tercera temporada se desarrolla en medio de la industria tecnológica de Londres. Iris (Goldani Telles) es una estudiante de neurociencia que comienza a explorar el mundo transaccional de The girlfriend experience, y se da cuenta rápidamente de que las sesiones con sus clientes le brindan una ventaja convincente en el mundo de la tecnología y viceversa.

—Hay pocos programas de televisión que se atreven a hablar de sexo abiertamente, ¿por qué cree que esto es así?

—Anja Marquardt: No puedo hablar por cada cultura y país, porque hay tremendas diferencias en todo el mundo sobre la intimidad, sexualidad, en la vida y en la pantalla. La franquicia, basada en la película de Steven Soderbergh, tiene diferentes historias y protagonistas, pero sí mantienen en común cómo las personas navegan por la vida y cómo mantienen interacciones con sus clientes.

—Julia Goldani Telles: No sé, pero en particular este programa explora el deseo humano; y en esta temporada, desde una neurocientífica que explora además la experiencia del sexo. Ella toma deseos, tabúes, y todo lo que puede llevarse de los clientes lo ubica en el otro trabajo, para entender los movimientos de las pasiones humanas.

—¿Qué ideas tomaste de la película para que la serie sea una realidad?

—AM: Fui contratada para la tercera temporada, no tengo nada que ver con las anteriores, y tuve la libertad para crear algo nuevo. Justo estaba trabajando con guiones que tenían que ver con inteligencia artificial y lo llevé al show; sobre cómo la protagonista de noche mantiene esta profesión y de día es una editora de textos, y ver cómo extrayendo ideas de su trabajo nocturno puede incorporarlas a su otro trabajo asociado a la tecnología, viendo qué pasa. No puedo contarte qué es lo realmente acontecerá.

—Julia, ¿habías visto las temporadas anteriores y la película?

—JGT: Sí, soy una gran fan de Steven

Soderbergh, y vi las temporadas anteriores y la película; por eso me entusiasmó tanto el proyecto. Además acá había una conexión con la tecnología y el futuro.

—Anja, ¿cómo fue el vínculo con Julia y con los guionistas para continuar con el trabajo tras el éxito de las primeras temporadas?

—AM: Tuve la suerte de que Julia Goldani Telles se sumará al programa en el momento que escribía el guión. Ella venía de The Affair, muy vulnerable y fuerte. Nos conocimos, y fue algo único y especial.

—Julia, ¿cómo fue trabajar con Anja? ¿Qué diferencias hay en el set cuando lo dirige una mujer?

—JGT: Estuve en tres programas de largo aliento y todos fueron dirigidos por mujeres. Claro que cada experiencia es distinta, y en el caso de Anja, fue increíble; porque ella se involucró en el mundo tecnológico de una manera increíble. Y lo más importante es que me tuvo en cuenta en decisiones y tomó opiniones que compartía.

—Anja, venís del cine, pero, ¿fue complicado pasar a la televisión?

—AM: Es la primera vez que hago la dirección de toda una temporada. Es como si fuera una película independiente, claro que tenés, a diferencia del cine, la posibilidad de rodar más y durante más tiempo; y en cuanto a la historia debés al final de cada episodio dejar la expectativa bien alta para el próximo. Disfruté mucho ese trabajo, porque imaginás a la audiencia entre uno y otro episodio, vamos a ver qué pasa cuando se estrene. Particularmente aquí el trabajo fue como una película.

—¿Y en tu caso Julia, pasar de The Affair a esta oportunidad?

—JGT: Fue interesante, un cambio de género, de un drama familiar con un personaje que me sirvió para formarme por tanto tiempo, me dio visibilidad, y marcó un precedente para alguien tan joven como yo; pero con Anja la experiencia fue diferente, cercana a la ciencia ficción, la inteligencia

artificial, tecnologías de las que no sabía nada.

—¿Cómo viven este momento particular de lanzamiento en la pandemia?

—JGT: Creo que como el show trata sobre la inteligencia artificial, la realidad virtual, y aun en esta situación horrible tenemos la posibilidad de hacer este lanzamiento virtual; también estamos marcando un precedente en este tipo de eventos.

—Las saco de este programa y quería saber, ¿cuándo supieron que querían ser directora de cine y actriz?

—-AM: Me tomó tiempo, como 15 años, vivía en Berlín, estaba asistiendo a otros, y comencé un proceso para alcanzar mi meta.

—JGT: Siempre.

—Julia, ¿comenzaste como bailarina?

—JGT: Sí, pero creo que de la danza me gustaba su aspecto de contar historias, y me dio un gran entrenamiento, este trabajo particularmente me sirvió para expandirme como ser humano, realmente.

Sobre el origen del show

La serie de STARZ, The girlfriend experience, es una reinvención de la película aclamada por la crítica de Steven Soderbergh. La cinta, que tiene el mismo nombre, explora las relaciones entre damas de compañía exclusivas y sus clientes, a quienes brindan mucho más que solo sexo. Fue protagonizada por la controvertida actriz porno Sasha Grey, quien intentó con este proyecto ingresar a la industria del entretenimiento de una manera más popular y masiva. La película tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Sundance, y tuvo loables críticas gracias a la crudeza del relato. Soderbergh sigue vinculado al proyecto y a esta versión en serie, ya que él y Philip Fleishman son los productores ejecutivos de la serie, junto con Jeff Cuban (The China Hustle). Anja Marquardt, directora de la tercera temporada, también se desempeña como coproductora ejecutiva. La serie de antología de 10 capítulos es una producción de Transactional Pictures of NY LP, en asociación con Extension 765 y Magnolia Pictures.