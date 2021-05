Charlie Freeman presenta Love

De forma reciente, el actor y el músico Charlie Freeman presentó Love. Es un disco melancólico, sencillo, que narra las vicisitudes del amor en todos sus matices, las complejidades y las presencias en la vida adulta.

Es más, a través de sus canciones, asegura que está dedicado a los seres queridos, con la tranquilidad que debe sentirse cuando los hemos cuidado, y que lo más importante es estar felices en el tránsito por esta vida. La producción fue íntegramente grabada en Londres, Inglaterra, bajo la supervisión de Jamie Brown en el estudio JBJ Recording.

Aunque el álbum cuente con un título breve, el autor afirma que así reflejó “un sinfín de sentimientos” y que está dedicado “tanto a los que nos rodean como a nosotros mismos”.

A modo de adelanto, las primeras canciones que surgieron para la promoción fueron Get me Started, Let the be love y London Nights; aparecieron junto con sus clips, que ya se encuentran disponibles en el universo digital al igual que el disco completo.

Por otra parte, el trabajo creativo del artista no se limita a la escena musical, por el contrario, también se aboca a la actuación desde el 2017.

De esta manera, logró desempeñarse exitosamente en la película Chinatown Cannon, que incluye dos canciones de su autoría y pertenecientes a un disco anterior titulado Truth. Asimismo Freeman también protagonizó los cortometrajes independientes Defector, A Friend in Need y The Perfect Family.

De la misma forma, el galán de la balada romántica se abre a las actividades de difusión cultural y los espectáculos.

En el presente, mientras termina la gira promocional de su disco, también está inmerso en la composición de nuevas creaciones que integrarán un futuro álbum. Además, analiza posibles guiones para trabajar en el séptimo arte, su otra pasión dentro del universo del entretenimiento y la cultura en general.