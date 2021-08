La dura confesión de More Rial: "Mi mamá me quemaba con cera"

More Rial confesó el infierno que vivió al lado de Silvia D´Auro, su madre adoptiva. Le dio una nota a LAM, de Canal 13, donde brindó detalles muy dolorosos de la relación que mantuvo con la ex esposa de Jorge Rial.

"Después ella tenía episodios donde nos ponía cera para lastimarnos. Para mí no está bien de la cabeza”, contó More.

"Con mi hermana Rocío recibíamos ataques constantes. Y la violencia no sólo era física sino también psicológica, que no sé si es peor", declaró.

"Hasta el horario me acuerdo, porque fue tremendo. ¿Se acuerdan cuando Cuestión de peso lo daban a las cinco de la tarde? Bueno, un día lo estábamos mirando y me dijo, ´si seguís comiendo de esta forma vas a terminar así, y ahí´", expresó More.

"Mi papá no estaba mucho en casa porque era una época en la que conducía Intrusos pero después tenía lo de Gran Hermano o algún otro programa. Tenía muchos trabajos. Estaba poco en casa. ¿Y saben qué hacía ella? Un rato antes de que él llegara nos mandaba a dormir con la empleada", explicó.