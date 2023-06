La dura vida de Farrah Fawcett

Reconocida por su camino como modelo y actriz, Farrah Fawcett trabajó en las entregas más reconocidas desde los inicios de su trabajo hasta que abandonó este mundo debido a una enfermedad terminal que la afectaba desde hacía unos años. Su gira eterna llegó el mismo día que el rey del pop, y no fue otra fecha que el 25 de junio del 2009.

Fue precisamente en el 2006 cuando fue diagnosticada con un cáncer de colon que la llevó a tener internaciones, tratamientos y operaciones para poder salir a flote. Sin embargo, nada de eso fue posible porque se dejó morir en la soledad de un hospital norteamericano.

Por ese entonces filmaba un ­reality show o una suerte de documental donde iba dando cuenta de los avances de la ciencia a los que se sometía para poder paliar la enfermedad.

Curvilínea y poderosa, con unos cuantos trabajos en su haber, la mujer logró cumplir cada una de sus metas para poder crecer en su profesión.

Luego de sus primeras nupcias con el deportista e intérprete Lee Majors, conoció al actor Ryan O’Neal, que fue su segundo marido, tuvieron a su primer hijo llamado Redmond y se acompañaron hasta el final de sus días.

A pesar de que estaban separados, siempre se acompañaron. Es más, sus crisis fueron por la adicción que tenía el actor.

Por otro lado, fueron los responsables de internar a su hijo, que padeció la adicción a las drogas y fue a prisión por venta ilegal.

En la actualidad, el chico está en prisión condenado por robo, por haber amenazado a cinco personas en la vía pública por el uso de arma de fuego y no puede cobrar la herencia de millones de dólares que le dejó su amada madre. Incluso se encuentra a la espera de una condena que puede rondar entre los 12 y 20 años.

La actriz antes de morir dejó a dos administradoras a cargo de los millones de dólares para que pudieran ser cuidados y además para que el chico recibiera una pensión mensual, de la que no puede disfrutar por estar condenado a prisión.

Por su parte, a su exmarido no lo dejó dentro del testamento, aunque aún no se sabe el porqué de la cuestión. Lo cierto es que no está dentro de la lista y puede ser por el romance extramarital que tuvo con su colega Leslie Stefanson, que le dio a su quinto hijo.

El éxito de Farrah estuvo dado por su participación en el proyecto Los ángeles de Charlie, donde compartía cartel con dos amigas suyas y también modelos Kate Jackson y Jaclyn Smith. Aunque ella permaneció hasta 1977 y se fue por diferencias económicas. Allí se retiró por motivos económicos para comenzar una carrera como actriz de cine, teatro y televisión.

Esta decisión le valió un momento muy difícil porque, al dejar un frondoso contrato, los productores desconfiaban de sus decisiones debido a que dejó atrás un proyecto por demás popular en vez de esperar para negociar. Sin embargo, a pesar que las ofertas dejaron de aparecer y el teléfono no sonaba, ella pudo estudiar para salir adelante, comenzó a dejar atrás su profesión de modelo y enterró a la mujer que saltó a la fama como sexy.

Así fue que, gracias a su perseverancia, pudo tener logros en la serie The burning bed y en Extremities. Además, comenzaron sus vetas más mediáticas donde era noticia más por su costado personal que el profesional, aunque gracias a su trabajo pudo salir adelante.