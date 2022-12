La edición 2022 de People’s Choice Awards tuvo su noche de gala

Su primera edición fue allá por 1975, y en aquella ocasión se premió a The sting como película favorita, a Barbra Streisand como la actriz del año y a John Wayne como actor. Solo ese antecedente alcanza para medir la importancia que los People’s Choice Awards han tenido todos estos años. Parte del mundo del espectáculo internacional, sobre todo el norteamericano, posa sus ojos, flashes y atención sobre ellos en estas celebraciones. Así las cosas, la edición 2022 se llevó a cabo en Barker Hangar de Santa Mónica, California, y tuvo, como cada vez, una variopinta paleta de premiados.

Entre los principales nominados se pueden contar a Bad Bunny y a la cantante Taylor Swift, quien fue galardonada por su álbum Midnights y como mejor artista femenina. La conducción corrió por cuenta del actor y comediante Kenan Thompson. Vale destacar al inoxidable Adam Sandler, que representó a la mejor estrella de comedia. Don’t worry darling fue premiada como mejor película de drama y Selma Blair fue reconocida por su participación en un reality show. Harry Stales ganó como artista masculino, los reyes del K-pop BTS como grupo del año y The Kardashians como mejor reality show, entre otros.

En tanto, la cantante Shania Twain fue galardonada nada más y nada menos que con el premio especial “ícono de la música”. La artista canadiense de 57 años se mostró muy emocionada al recibir el reconocimiento. “Estoy honrada de estar aquí y de ser reconocida. Es emotivo, adorable. Y es emocionante estar en el escenario y mostrar lo que hago”, dijo al llegar. Ya en la alfombra deslumbró a los fotógrafos con un largo vestido negro al cuerpo, con transparencias y animal print. En 2005 había recibido el premio a cantante femenina favorita de country.

“Yo no sé si he tenido un impacto significativo, pero lo único que quiero es inspirar a la gente con mi música. Siempre extraño a mi mamá en estos momentos de mi vida, a ella le hubiese encantado ver a su niñita viviendo este momento, pero saben que mis fans y mi equipo, ustedes son los que realmente llenan ese espacio” expresó la artista, que desde 2018 denuncia abusos sufridos por su padrastro durante la infancia. Por último, expresó: “Móntense en su caballo individual y en sus ideas locas, sean valientes y recuerden que hay poder en los números, estamos aquí juntos, amor es amor y cuando se te cierra una puerta en la cara, corré y brincá esa puerta y pateala hasta que la abras, si no te vas a arrepentir. Solo te puedo decir: Sé la reina de ti misma, gracias”.