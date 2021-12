La furia de Flor Vigna contra Pampito

Flor Vigna presentó su tema "Uy" en Showmatch, en lo que fue la gala fina de La Academia. Sin embargo, uno de los que criticó la performance de la actriz y bailarina, fue Pampito. El mismo destacó que ella no se sabía la letra de su tema, mientras bailaba.

Según aseguró Carmen Barbieri en Mañanísima, Vigna se molestó por lo que dijo su panelista: "Por tu culpa hay gente que no quiere venir al programa", le destacó. Además su productor agregó información, destacando que invitaron a la actriz y que su respuesta fue positiva. Sin embargo, no dejó pasar un detalle.

"Me escribió ' si voy a ir´y enseguida borró otro. Lo llegué a leer y decía ´voy a ir cuando Pampito me deje de pegar´". Pampito, al escuchar esto, se defendió: "Soy periodista y opino lo que veo. Yo no le pegué a una artista", ceró tajante.