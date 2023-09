La Joaqui: “Got Talent Argentina es un programa para compartir”

De lunes a jueves a las 21.45 y los domingos a las 22, Got Talent Argentina, el formato internacional que arribó nuevamente a Telefe, llena la pantallas de talento, carisma y humor. Con la conducción de Lizy Tagliani, que está impecable en su rol de mediadora entre jurado y artistas, esta nueva edición se enfoca, además de en los participantes, en las devoluciones de los jueces, quienes apelan a la sensibilidad y la emoción. Abel Pintos, Emir Abdul y Florencia Peña son los jurados de esta edición junto a La Joaqui, con quien diario Hoy dialogó en exclusiva en el lanzamiento de este big show de la televisión argentina.

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida por todos como La Joaqui, es una cantante de 28 años que saltó a la fama gracias a la canción Butakera, junto a El Noba, y a sus participaciones en las series El Marginal y Días de gallos. Este año anunció en sus redes que por un tiempo iba a retirarse de la música, y su participación en Got Talent Argentina marca su vuelta al mundo del espectáculo.

Desde su primer programa, Got Talent Argentina ha vuelto a posicionar a Telefe como líder del prime time, promediando los 20 puntos diarios, con una diferencia de 12 puntos con su rival más cercano en otra pantalla. El formato tiene grabados todos los episodios, incluyendo la final, que ya se registró con varios posibles finales dado que la elección será en vivo y por parte del público y los espectadores, y no del jurado.

―Te llega la propuesta Got Talent: ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza?

―Más bien se me puso la cabeza en blanco, eso fue lo que me pasó, se me puso en blanco y estoy aún hoy acá digiriendo.

―¿Conocías el formato? ¿Viste las versiones anteriores?

―Obvio, obvio, sí, lo había visto. Está piola el programa, es interesante, es copado. Me gusta que sea familiar, porque es un hábito que hemos perdido, el de compartir en familia algo, así que me genera mucha ilusión poder aportar mi granito de arena para que algunas cositas se vuelvan a dar.

―Hasta ahora, ¿qué te permitió Got Talent redescubrir? ¿Te volvió a conectar con disciplinas que hace mucho no veías?

―La magia, por ejemplo. Uno pierde la ilusión de chiquito cuando sabe que el truco es mentira, y acá aprendí a ilusionarme de nuevo.

―¿Te llamó la atención algún participante en particular de alguna región del país?

―No, la verdad que no, cada parte de mi tierra tiene su magia, yo amo mi país, y de todos los lugares me llevo una cosita linda en el corazón.

―¿Qué impronta tendrá esta edición? ¿Con qué va a apelar al público?

―Yo creo que es un programa para compartir, verlo en grupo, y eso es lo lindo. Esa es la impronta más importante.

―En esta edición implementaron la posibilidad del “botón dorado”, que envía directamente al participante a la siguiente instancia. Sabiendo que solo dos veces podías utilizar esta opción en toda la edición, ¿cómo resolviste el no usarlo antes de tiempo?

―Porque la energía no miente, y cuando conectás con alguien que es tan especial, se siente.