Nick Carter de Backstreet Boys, demandado por agresión sexual

Nick Carter, exmiembro de Backstreet Boys, la reconocida banda de pop internacional, está otra vez en el foco de la tormenta. ¿Qué pasó ahora? Ocurre que fue acusado de agresión sexual de parte de una mujer. Los hechos habrían ocurrido hace exactamente veinte años, en 2003, cuando la denunciante tenía quince años y él veintitrés.

La demanda, según la prensa especializada, se presentó hace apenas cuatro días en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark (Nevada, Estados Unidos). Y según la información que dio a conocer el portal TMZ, el cantante “la habría forzado cuando se encontraban en un yate y también en un autobús, después de haberla emborrachado”. Además, en la demanda la mujer no aparece nombrada directamente, pero sí con las iniciales A.R., y ella asegura que Carter la “instruyó a mantener en secreto su abuso sexual hacia ella”. Entre tanto, también se dieron a conocer las primeras respuestas y reacciones de parte del equipo jurídico del cantante. Uno de los abogados que forma parte del equipo jurídico del artista, Dales Hayes Jr., sostuvo frente al mismo portal que estas acusaciones que salen a la luz ahora ya se hicieron hace veinte años, en su momento, y que la policía no pudo probar ni acreditar la posible agresión. “Está repitiendo las mismas acusaciones falsas en una nueva denuncia legal”, expresó. Además de ello, en la demanda también se sostiene que debido a la agresión Nick Carter la habría infectado con el virus del papiloma humano (VPH). Además, sus letrados comunicaron a la prensa: “Nick está satisfecho con la presentación de A.R., ya que garantizará que todos los co-conspiradores actualmente conocidos sean llevados ante la Justicia juntos”.

Hay que señalar que esta no es la primera vez que Carter es denunciado por abuso sexual. En 2017, por ejemplo, la cantante Melissa Schuman contó que cuando ella tenía dieciocho años y él veintidós fue agredida sexualmente por el vocalista en un set de grabación. “Me tiró sobre la cama y se subió encima de mí. Le dije que era virgen y que no quería tener relaciones sexuales, que estaba esperando a mi futuro esposo. Lo dije una y otra vez”, contó ella en su momento sobre aquel hecho. Otra denuncia en su contra la realizó Shannon Ruth, algunos años después. Ella sostuvo que, luego de que la invitaran al micro de gira de la banda, fue obligada a tomar alcohol y que después de eso el cantante la habría abusado. Ambos casos fueron negados por el cantante. Entre tanto, se conocieron algunas declaraciones que el propio Nick Carter dio hace apenas unos días a propósito del suicidio de su hermano, ocurrido en noviembre del año pasado. En una entrevista, expresó: “Definitivamente, fue muy difícil para nosotros. Todavía es algo que estamos procesando. Sinceramente, no creo que alguna vez logremos superarlo. Ha sido un golpe muy duro para nosotros y estamos tratando de encontrar la manera de hacer algo a partir de esta situación trágica para nuestro país y para la familia”.