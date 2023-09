La lucha de Linda Evangelista

La modelo Linda Evangelista supo triunfar a lo largo de su carrera profesional como primera figura en las pasarelas de alta costura. Asimismo fue la protagonista de numerosas campañas y hasta abrió un café con sus mejores amigas. Tiempo después, la mujer se operó y los resultados no fueron los esperados. Asimismo se retiró de la vida pública y volvió recién hace unos meses cuando pudo subsanar el tratamiento estético que le devolvió sus facciones.

Recordemos que ella estaba con una mala praxis debido a un tratamiento estético. Sin embargo, la vida le daría otra pasada con una enfermedad como es el cáncer de mama que superó de forma reciente y ahora salió a contar cómo fue que vivió su experiencia. Asimismo contó con la ayuda de una estrella internacional como lo es Salma Hayek que la acompañó hasta que fue dada de alta.

De forma reciente, la exmodelo brindó una entrevista al medio gráfico internacional WSJ y pudo confesar cuáles fueron sus patrones. Así la mujer de 58 años afirmó que el médico le diagnosticó la enfermedad en el 2018 y enseguida comenzó el tratamiento correspondiente para poder seguir adelante. De esta manera pudo salir de esta engorrosa situación luego de someterse a una mastectomía y un tratamiento de quimioterapia.

Hoy ya está libre de la patología pero debió luchar para salir adelante. La enfermedad le fue detectada en el 2018 cuando le hicieron un estudio anual de rutina. Allí empezó este momento en su salud pero en el 2022 también tuvo un bulto en su seno izquierdo y allí debió atravesar una intervención quirúrgica. En ese momento confesó que habló con el especialista y reflexionó: “No quiero que se vea bonito. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir por esto”. Vale mencionar que la mujer dio a conocer esta nota y agradeció el momento al comunicador responsable: “Cuando no tengo que levantarme de la cama esto es lo que pasa. Muchas gracias al equipo de WSJ Mag y a James Reginato por contar esta historia y por supuesto a nuestro elenco de colaboradores por hacer este rodaje tan especial”.

Por otro lado, la famosa estuvo casada con un empresario, tiene un hijo en común, luego se divorció. Al poco tiempo, él formó pareja con Salma Hayek. Las mujeres se hicieron íntimas, además la actriz acompañó a la modelo en la enfermedad. Por eso también en la misma nota alega: “Amo a esa mujer. Ella es una mujer de mujeres. Es una bendición para nosotros, fue muy, muy generosa y amable conmigo mientras me sometía a la quimioterapia”. El hombre que supieron amar se llama François Henri Pinault y es un millonario del viejo continente. Por otro lado, Linda también afirmó que no quiso compartir la información con muchas personas: “Sólo un puñado de personas lo sabía y pensé, compartiré esto algún día, pero mientras lo estoy pasando no”.