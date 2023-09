La Mona rompió el silencio y habló sobre su internación

Hace apenas algunas semanas para el mundo del cuarteto y sobre todo para los fanáticos de La Mona Jiménez el mundo se detuvo. Ocurre que la súper estrella cordobesa tuvo que ser operada de urgencia. Por suerte salió todo bien. Y ahora la propia Mona, en diálogo con Flor de la V (Intrusos, América) brindó detalles sobre aquello. “Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces” comenzó relatando. Y detalló sobre lo sucedido: “Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá”. Y agregó: “Hice un festival de truco y a la mañana me levanté con dolor e inflamada la panza, había tomado lo normal, media botella de vino tinto”.

Vale señalar que Jiménez, a sus 72 años sigue tan vigente como nunca. Y adelantó que el año que viene tiene pensado hacer algunos shows de gran magnitud en la ciudad de Buenos Aires.

Por último, cerró: “No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí”.